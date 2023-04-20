Профессор МАДИ: Самокатчикам мешает плохо положенная плитка в Москве

Доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский в пресс-центре НСН раскритиковал качество московской плитки на тротуарах.

«Половина тротуаров – с кривой плиткой. Сколько людей бьется, и даже без СИМов – кто-то понес за это наказание?! Нет. Каждый год перекладывают плитку, на этом все заканчивается. Все должны нести наказание, и «дорожники» в том числе», - сказал Гаевский.

По его мнению, количество происшествий с участием самокатчиков при качественно уложенной плитке снизится на треть.

Ранее Гаевский в пресс-центре НСН назвал число погибших при столкновениях с самокатчиками.

