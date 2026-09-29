Концертный партнер Канье Уэста объявил об отмене шоу в Санкт-Петербурге

Компания, которая выступает концертным партнёром музыканта, указала, что по вопросам возврата билетов следует обращатьсая к организаторам концертов - агентство Say Agency.

От дальнейших комментариев в Access Opera отказались, подчеркнув, что это их «последнее заявление по данной ситуации».

Ранее кинорежиссёр Никита Михалков назвал выступление Уэста в Санкт-Петербурге унижением для города с учётом его истории и памяти о блокаде Ленинграда, пишут «Известия».

