Концертный партнер Канье Уэста объявил об отмене шоу в Санкт-Петербурге

Концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, анонсированные на 10 и 11 октября, отменены. Об этом сообщило американское агентство Access Opera.

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Компания, которая выступает концертным партнёром музыканта, указала, что по вопросам возврата билетов следует обращатьсая к организаторам концертов - агентство Say Agency.

От дальнейших комментариев в Access Opera отказались, подчеркнув, что это их «последнее заявление по данной ситуации».

Ранее кинорежиссёр Никита Михалков назвал выступление Уэста в Санкт-Петербурге унижением для города с учётом его истории и памяти о блокаде Ленинграда, пишут «Известия».

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ФОТО: EPA/ТАСС
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