Концертный партнер Канье Уэста объявил об отмене шоу в Санкт-Петербурге
Концерты рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, анонсированные на 10 и 11 октября, отменены. Об этом сообщило американское агентство Access Opera.
Компания, которая выступает концертным партнёром музыканта, указала, что по вопросам возврата билетов следует обращатьсая к организаторам концертов - агентство Say Agency.
От дальнейших комментариев в Access Opera отказались, подчеркнув, что это их «последнее заявление по данной ситуации».
Ранее кинорежиссёр Никита Михалков назвал выступление Уэста в Санкт-Петербурге унижением для города с учётом его истории и памяти о блокаде Ленинграда, пишут «Известия».
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