«Face ID в помощь»: Против самокатчиков призвали ввести репрессивные меры

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН призвал ввести для самокатчиков и пользователей моноколеса систему распознавания личности Face ID.

«До того момента, пока у нас не будет действовать репрессивных мер по отношению к лицам, нарушающим правила [движения] на средствах индивидуальной мобильности, пешеходов в том числе, когда, возможно, могло бы действовать Face ID, как оно действует в метро. Когда камеры настроены на то, чтобы нивелировать возможность пешеходов и людей на электротранспорте нарушать правила. Эта проблема уже давно существует во всем мире, травматизм с каждым годом во всех странах растет», -

Ранее Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН сообщил, что Национальный автомобильный союз готовит ряд поправок, направленных на идентификацию владельцев средств индивидуальной мобильности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПДДэлектросамокат

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