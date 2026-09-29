У спортивного объекта в Оренбурге прогремел взрыв
Хлопок газовоздушной смеси произошел вблизи спортивного объекта в Оренбурге, возгорания не возникло. Об этом сообщил инфоцентр регионального правительства на платформе «Макс».
Взрыв прогремел в котельной на улице Ленинградской. На место ЧП прибыли оперативные службы. Позже в инфоцентре уточнили, что хлопок произошел на территории Академии настольного тенниса.
«В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека... Котельная получила механические повреждения – сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования», — говорится в сообщении.
Также после хлопка было повреждено остекление на первом этаже находящегося рядом здания Центра настольного тенниса России и академии. Погибших или пострадавших нет.
Ранее в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме, пострадали люди, часть здания разрушилась, пишет 360.ru.
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