У спортивного объекта в Оренбурге прогремел взрыв

Хлопок газовоздушной смеси произошел вблизи спортивного объекта в Оренбурге, возгорания не возникло. Об этом сообщил инфоцентр регионального правительства на платформе «Макс».

Взрыв прогремел в котельной на улице Ленинградской. На место ЧП прибыли оперативные службы. Позже в инфоцентре уточнили, что хлопок произошел на территории Академии настольного тенниса.

«В превентивных мерах было эвакуировано 53 человека... Котельная получила механические повреждения – сорваны металлические панели, повреждена часть оборудования», — говорится в сообщении.

Также после хлопка было повреждено остекление на первом этаже находящегося рядом здания Центра настольного тенниса России и академии. Погибших или пострадавших нет.

Ранее в Махачкале произошел хлопок газовоздушной смеси в частном доме, пострадали люди, часть здания разрушилась, пишет 360.ru.

