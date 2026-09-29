Для тех, кто не понял: Россия забрала активы Metro и приценивается к Western Union
Активы Metro в России переданы во временное управление, а банковская группа OTP уходит сама.
Указом президента России Владимира Путина российские активы немецкой сети гипермаркетов Metro Cash & Carry переданы во временное управление. Новым управляющим лицом стало АО «УК Торг Рус» — компания, созданная всего за три недели до подписания указа, 8 сентября 2026 года. Её учредителем и руководителем выступил Йоханнес Толай, занимающий пост гендиректора Metro в России с 2023 года и в июне 2026 года вошедший в совет директоров ПАО «М.Видео».
Под временное управление попали три структуры сети: ООО «Метро кэш энд керри», ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5». Управляющей компании «УК Торг Рус» передано 100% долей в уставном капитале. Ранее российское подразделение Metro принадлежало нидерландским структурам: 54,45% — Metro Cash & Carry International Holding, 45,55% — Metro Cash & Carry Russia B.V.
Кроме того, Владимир Путин разрешил компании «Софтэкс» купить 100% долей в российской дочке Western Union (НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»). Решение принято «из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций».
Western Union — это американская компания, занимающаяся международными денежными переводами. Российское юрлицо платежной системы входит в реестр ЦБ и было зарегистрировано им в марте 1994 года. Ее уставный капитал составляет 42,9 млн руб.
Германский концерн Metro AG в официальном заявлении сообщил, что изучает последствия президентского указа.
В российском подразделении Metro ситуацию комментируют сдержанно: компания продолжает работу в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений. Введение временного управления объяснено «необходимостью обеспечить безопасность сотрудников, инфраструктуры и непрерывность бизнес-процессов».
Metro занимает девятое место среди крупнейших продуктовых ритейлеров России. По данным Infoline, оборот компании в первом полугодии 2026 года составил 118,8 млрд рублей — рост на 0,5% год к году. Сеть развивает 91 гипермаркет (без учёта Крыма) и владеет более 1,1 тыс. магазинов у дома «Фасоль», работающих по франшизе.
Оценки стоимости бизнеса у экспертов расходятся незначительно: партнёр консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская называет диапазон 50-80 млрд рублей, гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров — 75-80 млрд, отмечает «Коммерсант». При этом Сумишевская не ожидает в ближайшее время ни продажи, ни национализации бизнеса. По её мнению, более вероятен сценарий сохранения контроля за местным менеджментом — по аналогии с сетью «О’кей», которую в ноябре 2025 года люксембургская O’Key Group S.A. передала в управление ООО «РБФ Ритейл», созданному топ-менеджерами российского подразделения, напоминает RT.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ПАРТНЁРОВ
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Денис Французов в разговоре с «Российской газетой» выразил уверенность, что для покупателей изменения будут незаметны: магазины продолжат работать, а поскольку управляющую компанию возглавляет действующий топ-менеджер Metro Россия, система управления и бизнес-процессы должны сохраниться.
Однако, как подчеркнул Французов, Metro играет заметную роль в снабжении ресторанов, кафе, гостиниц и небольших торговых компаний. Многие предприятия HoReCa закупают там продукты, напитки и профессиональные товары, пользуются доставкой.
«Для ресторанного рынка главный вопрос — сохранение привычной системы поставок. Если логистика, договоры с поставщиками, доставка и ассортимент не будут сбоить, то рынок и не почувствует изменений», — пояснил он, добавив, что перестройка внутренних документов и корпоративных процедур может занять некоторое время.
Аналитик Data Insight Сергей Семко настроен осторожно: быстрых перемен он не ждёт. В разговоре с РБК он подчеркнул, что многое зависит от того, насколько сильно будет изменена структура и не разорвутся ли договорные цепочки. По его мнению, руководству Metro будет легко адаптироваться к изменениям, если руководителем нового юридического лица, которому активы перешли в управление, является генеральный директор.
Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногентов в беседе с РБК обратил внимание на политический контекст: отношения с Германией обострены, и основной смысл вводимого режима, по его мнению, — контроль товарных и денежных потоков, в первую очередь прибыли. При этом он допустил, что в перспективе активы могут быть возвращены прежним собственникам.
КАКИЕ ЕЩЁ КОМПАНИИ ПЕРЕДАВАЛИ ПОД ВРЕМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Механизм временного управления иностранными активами действует в России с апреля 2023 года. По подсчётам РБК на основе президентских указов, под него попали активы 28 иностранных компаний и групп. Metro Cash & Carry стала последней на данный момент в этом перечне.
Пик применения пришёлся на 2026 год — 11 компаний. В 2024-м таких было восемь, в 2023-м — шесть, в 2025-м — три. К концу сентября 2026 года режим был отменён в семи случаях, так что под временным управлением остаются активы 20 компаний.
По странам происхождения лидируют Франция (шесть компаний) и Германия (пять). По четыре компании связаны с США и Кипром, по две — с Данией, Италией и Нидерландами. В отдельных случаях компания учитывается сразу для двух стран: например, AB InBev Efes — Бельгия и Турция, «Лемана ПРО» — Франция и ОАЭ.
Сентябрь 2026 года принёс сразу несколько крупных пополнений списка: 17 числа под временное управление передали активы Auchan, «Лемана ПРО», Nestle и группы FM, 21 сентября — бизнес Aptar, 28-го — Metro Cash & Carry, отмечает 360.ru.
Судьба выведенных из-под временного управления активов складывалась по-разному. Российский бизнес Danone был продан «Вамин Р», затем перешёл под контроль Руслана Алисултанова и получил название «Логика молока». Редкий сценарий — возврат прежнему собственнику: итальянская Ariston восстановила контроль над «Аристон Термо Русь». В двух случаях активы были обращены в доход государства.
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
На фоне событий вокруг Metro ещё один крупный иностранный игрок — венгерская банковская группа OTP — рассматривает возможность полного ухода с российского рынка. Как сообщило 28 сентября агентство Bloomberg, в OTP Group подтвердили пересмотр стратегии в отношении России, включая вариант полного выхода. В качестве причин названы стратегический интерес к региону Балтии и ограниченный прогресс в выводе дивидендов за последний год. В группе ожидают, что процесс завершится до конца года решением, «обеспечивающим максимальную долгосрочную стоимость для акционеров».
Показательно, что вклад российского бизнеса в чистую прибыль OTP Group в последние годы стабильно рос: с уровня ниже 10% в 2018-2022 годах до 10,2% в 2023-м, 12,7% в 2024-м, 17,6% в 2025-м и 18,3% в первом полугодии 2026 года. В 2023-2025 годах ОТП-банк практически каждый квартал выплачивал дивиденды материнской группе — в общей сложности около 68 млрд рублей. Тем не менее в OTP Group подчеркнули, что политические соображения не влияют на их решения.
Сворачивание операций идёт уже несколько лет. С конца 2022 года число отделений сократилось почти на 40%, а к концу 2026 года банк планировал оставить лишь 60 офисов. Корпоративное кредитование фактически прекращено: портфель сократился с 28 млрд рублей на конец 2021 года до 7 млрд на конец 2022-го, а к марту 2026 года действующие корпоративные кредиты составляли лишь 0,1% работающего кредитного портфеля.
При этом розничное кредитование, напротив, росло. Валовый объём розничных кредитов к середине 2026 года достиг 411 млрд рублей — на 28% больше годом ранее и втрое больше, чем в начале 2023 года. Основу портфеля составили автокредиты (182 млрд) и POS-кредиты (165,7 млрд).
Быстрый выход эксперты считают нереалистичным, указывает «Коммерсант». Старший партнёр АБ Nordic Star Андрей Гусев отмечает, что группе предстоит завершить пересмотр стратегии, найти покупателя, провести независимую оценку и получить согласования — в том числе предварительное согласие Банка России на приобретение более 10% акций. По его оценке, процесс может занять около года после перехода к конкретной сделке.
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