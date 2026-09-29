Указом президента России Владимира Путина российские активы немецкой сети гипермаркетов Metro Cash & Carry переданы во временное управление. Новым управляющим лицом стало АО «УК Торг Рус» — компания, созданная всего за три недели до подписания указа, 8 сентября 2026 года. Её учредителем и руководителем выступил Йоханнес Толай, занимающий пост гендиректора Metro в России с 2023 года и в июне 2026 года вошедший в совет директоров ПАО «М.Видео».

Под временное управление попали три структуры сети: ООО «Метро кэш энд керри», ООО «Метро Вэрхаус Ногинск» и ООО «Ритейл Проперти 5». Управляющей компании «УК Торг Рус» передано 100% долей в уставном капитале. Ранее российское подразделение Metro принадлежало нидерландским структурам: 54,45% — Metro Cash & Carry International Holding, 45,55% — Metro Cash & Carry Russia B.V.

Кроме того, Владимир Путин разрешил компании «Софтэкс» купить 100% долей в российской дочке Western Union (НКО «Вестерн Юнион ДП Восток»). Решение принято «из-за недружественных действий некоторых иностранных государств и международных организаций».

Western Union — это американская компания, занимающаяся международными денежными переводами. Российское юрлицо платежной системы входит в реестр ЦБ и было зарегистрировано им в марте 1994 года. Ее уставный капитал составляет 42,9 млн руб.