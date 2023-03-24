«До 1,5 миллиона рублей»: Назван среднемесячный доход блогеров

Президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в пресс-центре НСН назвала среднестатистический доход блогера-миллионника.

«Все зависит от того, какой формат монетизации выбрал себе блогер. Это может быть заработок на размещении рекламных интеграций, после блокировки основной площадки доходы снизились. Средний доход в таком случае будет составлять от 200 до 800 тысяч рублей. Второй вариант – продажа собственного продукта, товар или услуга. Здесь можно говорить о суммах от 100 до 700 тысяч рублей в месяц. На продаже инфопродукта блогер-миллионник в месяц в среднем может заработать от 700 до полутора миллиона рублей», - рассказала она.

Блогеры давно занимаются серьезным бизнесом по типу пирамиды, эту сферу необходимо регулировать, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

