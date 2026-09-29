В КНДР заявили, что наращивание ядерных сил США угрожает страшной катастрофой

Северокорейская сторона также обвинила США в отказе от обязательств по ядерному разоружению и раскритиковала Вашингтон за наращивание ядерного потенциала и распространение соответствующих технологий среди стран-союзников. Кроме того, МИД обвинил американскую сторону в передаче союзникам технологий ядерного оружия, размещении средств ядерного нападения в других государствах, развитии ядерного сотрудничества с Южной Кореей, включении такого компонента в «расширенное сдерживание», предоставляемое Японии.

В КНДР указали, что международный ядерный порядок «в состоянии полного разрушения» из-за стремительного наращивания американских ядерных сил и их действий по распространению ядерных технологий. Ситуация требует от Пхеньяна «более активной роли» в защите мира и обеспечении глобальной стратегической стабильности.

Ранее министерство обороны КНДР предупредило США и Южную Корею о возможности применения ядерного оружия в ответ на угрозы, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против государства, пишет 360.ru.

