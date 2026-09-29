В КНДР заявили, что наращивание ядерных сил США угрожает страшной катастрофой
Наращивание ядерных сил США грозит человечеству страшной катастрофой. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на меморандум МИД КНДР.
Ведомство предупредило об угрозе ядерной катастрофы, по его данным, если действия Вашингтона по вертикальному и горизонтальному распространению ядерных технологий так и будут оставаться безнаказанными, «"ящик Пандоры" окажется полностью открыт».
Северокорейская сторона также обвинила США в отказе от обязательств по ядерному разоружению и раскритиковала Вашингтон за наращивание ядерного потенциала и распространение соответствующих технологий среди стран-союзников. Кроме того, МИД обвинил американскую сторону в передаче союзникам технологий ядерного оружия, размещении средств ядерного нападения в других государствах, развитии ядерного сотрудничества с Южной Кореей, включении такого компонента в «расширенное сдерживание», предоставляемое Японии.
В КНДР указали, что международный ядерный порядок «в состоянии полного разрушения» из-за стремительного наращивания американских ядерных сил и их действий по распространению ядерных технологий. Ситуация требует от Пхеньяна «более активной роли» в защите мира и обеспечении глобальной стратегической стабильности.
Ранее министерство обороны КНДР предупредило США и Южную Корею о возможности применения ядерного оружия в ответ на угрозы, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против государства, пишет 360.ru.
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