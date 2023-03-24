Союз блогеров при Госдуме выразил готовность предоставить юристов на фоне всплеска уголовных дел

Председатель Всероссийского Союза блогеров при Госдуме Алла Лагутина в пресс-центре НСН призвала блогеров обращаться за помощью на фоне всплеска уголовных дел.

«Бывают частные ошибки, когда создается ситуация, что государство недополучает налоги. Поэтому, конечно, любому крупному блогеру, как и бизнесмену, нужно иметь специалиста по налогам, бухгалтерию, юриста, это единственный шанс избежать проблем. В этом случае тоже нет гарантий, разные бывают ситуации. Союз блогеров при Госдуме обеспокоен тем, что происходит. Настроения максимально тревожные. Сейчас у нас появился специалист по налогообложению, у нас есть юрист и бухгалтер, мы готовы безвозмездно оказать блогерам поддержку», - отметила она.

Необходимо запретить все блогерские курсы, заявил ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в пресс-центре НСН. Он отметил, что граждане теряют миллиарды на таких «познавательных» мероприятиях.

