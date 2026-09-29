Риелторы объяснили взрывной рост интереса россиян к квартирам в Мариуполе
При покупке квартир в Мариуполе популярны дистанционные сделки — покупатель может даже не приезжать для приемки жилья, поручив процедуру своему представителю и профессиональному приемщику, сказал НСН Олег Фурсов.
Популярность квартир в Мариуполе объясняется льготной ипотекой под 2%, низкой стоимостью жилья, расположением недвижимости у моря и активным восстановлением города. Об этом НСН заявил полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов в ДНР Олег Фурсов.
Россияне массово скупают квартиры в Мариуполе, сообщает SHOT. Так, за год объем сделок вырос на 230%. Только за июль в Мариуполе было куплено 305 квартир в новостройках, при этом активнее всего жильем интересуются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Фурсов подтвердил резкий рост продаж, однако объяснил его скорее структурным спросом, нежели инвестиционным бумом.
«Цифры действительно говорят сами за себя: рост сделок с новостройками в 3,3 раза за первое полугодие 2026 года — это не статистическая погрешность, а сформировавшийся тренд. Но называть это “инвестиционным бумом” в классическом смысле я бы поостерегся. Это скорее структурный спрос, созданный уникальным сочетанием факторов: льготная ипотека под 2%, восстановление инфраструктуры города и ограниченное предложение на начальном этапе. Как инвестицию квартиры в Мариуполе стоит рассматривать с горизонтом не менее 3–5 лет. Их краткосрочная перепродажа маловероятна — рынок ещё формируется, и ликвидность отдельных проектов неизвестна», — сказал Фурсов.
Собеседник НСН также перечислил факторы, которые сильнее всего привлекают покупателей.
«Первым и ключевым драйвером остаётся ипотека под 2%. Кредит в 6 млн рублей под 2% предполагает платеж в размере около 22 тысяч рублей в месяц. По рыночной ставке 19% тот же кредит стоил бы порядка 96 тысяч рублей в месяц. Именно эта разница формирует основной поток покупателей. Получить такую ипотеку в новых регионах вполне реально — программа действует до 31 декабря 2030 года. Второй фактор — цена входа. Квартира у Азовского моря в Мариуполе стоит в 3-4 раза дешевле аналога в Сочи. Минимальный чек в новостройках начинается от 5,17 млн рублей, средняя стоимость квадратного метра — 141-217 тысяч рублей. При этом за последний год цена квадратного метра выросла на 36,3% — Мариуполь показал наивысший прирост среди курортных локаций России. Третий фактор — локация у моря и активное восстановление города: строятся дороги, набережная, социальные объекты, транспортный обход протяжённостью 31,2 километра», — добавил риелтор.
Вместе с тем назвал эксперт и риски, которые могут подстерегать покупателей жилья в Мариуполе.
«Первый риск — строительный риск. Сроки ввода могут сдвигаться — это не специфика Мариуполя, а общая проблема долевого строительства. Второй риск — рыночный. Цены на жильё и арендные ставки нестабильны. Нельзя рассчитывать на обязательный рост — нужно просчитывать три сценария: снижение, стагнацию и рост. Третий риск — риск ликвидности. Не забудем, что 80–90% покупателей сегодня — это внешние инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Когда они начнут выходить из проектов, может возникнуть давление на цены. Четвертый риск — арендный. Длинной публичной статистики загрузки по новым ЖК Мариуполя пока нет. Доходность от аренды может составлять ориентировочно 6-8% годовых, но это расчётная оценка, а не подтвержденная статистика. Наконец, пятый риск — финансовый. Ипотека, даже под 2%, увеличивает итоговую стоимость объекта за счёт страховки и процентов. Нужно просчитать полную переплату», — подчеркнул собеседник НСН.
Также риелтор объяснил, какие документы необходимы для покупки квартиры в новостройке и на какие этапы делится сделка.
«Юридическая база в Мариуполе не отличается от стандартной российской: покупка идёт по договору долевого участия (ДДУ) по 214-ФЗ, деньги переводятся на эскроу-счет в банке, регистрация проходит в Росреестре, право собственности подтверждается выпиской из ЕГРН. Сделка состоит из следующих этапов: выбор квартиры, проверка застройщика, одобрение ипотеки, подписание ДДУ, регистрация в Росреестре, расчеты и приемка. Местной прописки при покупке жилья не требуется — регистрация сделки проводится через МФЦ Мариуполя или отделение ППК “Роскадастр”», — указал он.
В заключение Фурсов отметил популярность дистанционных сделок в Мариуполе.
«Дистанционные сделки в Мариуполе — не редкость, а массовая практика. По данным агентств, около 70% покупателей из других регионов оформляют сделку, не приезжая в город. Это работает через онлайн-показ, бронирование, подачу заявки на ипотечный кредит, подписание ДДУ, электронную регистрацию в Росреестре и расчеты. Вместе с тем дистанционность заканчивается на этапе приемки квартиры после сдачи дома. Здесь есть два варианта: либо приехать лично, либо оформить нотариальную доверенность на представителя и нанять профессионального приемщика. Подписывать акт без осмотра квартиры нельзя ни при каком сценарии. Среди инструментов безопасности при дистанционной сделке — эскроу-счет, усиленная квалифицированная электронная подпись через Госуслуги или приложение банка, сервис безопасных расчетов и проверка застройщика по открытым реестрам перед сделкой», — заключил собеседник НСН.
Ранее бизнес-директор классифайда Move.ru Анатолий Сокольцов заявил, что стоимость жилой недвижимости продолжит расти до конца 2026 года, однако резких скачков или обвала рынка не предвидится.
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