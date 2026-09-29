«Цифры действительно говорят сами за себя: рост сделок с новостройками в 3,3 раза за первое полугодие 2026 года — это не статистическая погрешность, а сформировавшийся тренд. Но называть это “инвестиционным бумом” в классическом смысле я бы поостерегся. Это скорее структурный спрос, созданный уникальным сочетанием факторов: льготная ипотека под 2%, восстановление инфраструктуры города и ограниченное предложение на начальном этапе. Как инвестицию квартиры в Мариуполе стоит рассматривать с горизонтом не менее 3–5 лет. Их краткосрочная перепродажа маловероятна — рынок ещё формируется, и ликвидность отдельных проектов неизвестна», — сказал Фурсов.

Собеседник НСН также перечислил факторы, которые сильнее всего привлекают покупателей.

«Первым и ключевым драйвером остаётся ипотека под 2%. Кредит в 6 млн рублей под 2% предполагает платеж в размере около 22 тысяч рублей в месяц. По рыночной ставке 19% тот же кредит стоил бы порядка 96 тысяч рублей в месяц. Именно эта разница формирует основной поток покупателей. Получить такую ипотеку в новых регионах вполне реально — программа действует до 31 декабря 2030 года. Второй фактор — цена входа. Квартира у Азовского моря в Мариуполе стоит в 3-4 раза дешевле аналога в Сочи. Минимальный чек в новостройках начинается от 5,17 млн рублей, средняя стоимость квадратного метра — 141-217 тысяч рублей. При этом за последний год цена квадратного метра выросла на 36,3% — Мариуполь показал наивысший прирост среди курортных локаций России. Третий фактор — локация у моря и активное восстановление города: строятся дороги, набережная, социальные объекты, транспортный обход протяжённостью 31,2 километра», — добавил риелтор.