«Есть разные варианты финансирования развития микроэлектроники, один из вариантов – это как раз внешнее вливание. Получается, что деньги берутся у фактических потребителей, как некоторый налог на развитие элементной базы. Технологический сбор разовый с каждого продукта, в конечном итоге в сумме на несколько лет это позволит привлечь средства в объеме нескольких миллиардов. Эти средства не должны оседать в карманах чиновников или еще кого-то, они будут целевыми. Поэтому есть надежда на то, что такими вливаниями, пока маленькими, а также финансированием от государства отрасль будет постепенно развиваться. Если сделать этот сбор больше, это может не понравиться потребителям, если делать меньше – не будет особого смысла. Идея заключается в том, чтобы через некоторое время у нас была полная независимость от партнеров, чтобы было свое производство, заводы, оборудование», - рассказал он.

Технологический сбор начнут взимать с 1 декабря 2026 года с российских производителей и импортеров электроники. На первом этапе он затронет смартфоны, ноутбуки, планшеты и ряд другой готовой радиоэлектронной продукции. Ставка будет зависеть от категории товара. Например, для смартфонов она составит от 250 до 496 рублей за устройство, для ноутбуков – от 500 до 992 рублей.

