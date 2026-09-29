Техсбор позволит привлечь в отрасль несколько миллиардов рублей
Александр Тимошенко заявил НСН, что технологический сбор выступает фактически налогом для развития микроэлектроники в России.
Технологический сбор будет разовым с каждого продукта, но в конечном итоге за несколько лет это позволит привлечь средства в объеме нескольких миллиардов рублей, заявил НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Средства, которые будут поступать в бюджет от технологического сбора с электроники, планируется направлять в создаваемую Объединенную микроэлектронную компанию (ОМК). Об этом на пленарной сессии форума «Микроэлектроника-2026» рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров. Юридическим лицом объединенной структуры, по его словам, выступает ООО «Интегральные системы». У этой структуры появится партнер – «Сбер», от которого также ожидаются финансовые вложения, пишут «Ведомости». Тимошенко назвал этот вариант логичным для развития отрасли.
«Есть разные варианты финансирования развития микроэлектроники, один из вариантов – это как раз внешнее вливание. Получается, что деньги берутся у фактических потребителей, как некоторый налог на развитие элементной базы. Технологический сбор разовый с каждого продукта, в конечном итоге в сумме на несколько лет это позволит привлечь средства в объеме нескольких миллиардов. Эти средства не должны оседать в карманах чиновников или еще кого-то, они будут целевыми. Поэтому есть надежда на то, что такими вливаниями, пока маленькими, а также финансированием от государства отрасль будет постепенно развиваться. Если сделать этот сбор больше, это может не понравиться потребителям, если делать меньше – не будет особого смысла. Идея заключается в том, чтобы через некоторое время у нас была полная независимость от партнеров, чтобы было свое производство, заводы, оборудование», - рассказал он.
Технологический сбор начнут взимать с 1 декабря 2026 года с российских производителей и импортеров электроники. На первом этапе он затронет смартфоны, ноутбуки, планшеты и ряд другой готовой радиоэлектронной продукции. Ставка будет зависеть от категории товара. Например, для смартфонов она составит от 250 до 496 рублей за устройство, для ноутбуков – от 500 до 992 рублей.
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