Россия вошла в ТОП-10 стран по потреблению кофе

Уточняется, что всего в мире по итогам кофейного года (с октября 2025 года по сентябрь 2026 года) употребили 180,6 млн мешков по 60 кг. Это на 1,6 млн меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что в Соединённых Штатах потребление кофе составило 24,6 млн мешков. Немного отстала Бразилия - 23,5 млн мешков. Далее с списке расположились Германия (9,59 млн), Япония (6,25 млн), Индонезия (6,04 млн), Италия (5,85 млн), Франция (5,84) и Китай (5,42 млн). Замкнули десятку Вьетнам (5,2 млн) и Россия (4,37 млн).

При этом больше всего кофе на одного человека в среднем приходится в Люксембурге - 19,85 килограмма в год. В России это показатель равен 1,8 кг на человека.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в Россию поставляется много кофе из Эфиопии, пишут «Известия».

