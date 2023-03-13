«Копия за 200 долларов»: Названа возможная цена цифрового «клонирования» человека

Создание цифровой копии человека при помощи нейросети не будет стоить дорого, заявил маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН. По его словам подписка на одну нейросеть в месяц стоит 30 долларов.

«Подписка на нейросеть сейчас в месяц стоит 30 долларов. Чтобы создать условную цифровую копию, нужно несколько нейросетей по 30 долларов. То есть, за 200 долларов можно себя более менее удачно скопировать в случае индустриального развития. Сейчас это, возможно, вообще ничего не стоит, потому что для людей, которые захотят это сделать первыми, им будет бонус – давайте копируйте себя быстрее, мы посмотрим, что из этого получится», - рассказал он.

Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.

