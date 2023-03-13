«Копия за 200 долларов»: Названа возможная цена цифрового «клонирования» человека
Александр Монахов из TexTerra заявил, что цифровая копия человека при определенных условиях не будет стоить дорого.
Создание цифровой копии человека при помощи нейросети не будет стоить дорого, заявил маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН. По его словам подписка на одну нейросеть в месяц стоит 30 долларов.
«Подписка на нейросеть сейчас в месяц стоит 30 долларов. Чтобы создать условную цифровую копию, нужно несколько нейросетей по 30 долларов. То есть, за 200 долларов можно себя более менее удачно скопировать в случае индустриального развития. Сейчас это, возможно, вообще ничего не стоит, потому что для людей, которые захотят это сделать первыми, им будет бонус – давайте копируйте себя быстрее, мы посмотрим, что из этого получится», - рассказал он.
Ранее маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.
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