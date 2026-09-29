Депутат Аксененко раскритиковал двухэтапное повышение тарифов ЖКХ
Александр Аксененко заявил, что двукратное повышение тарифов — это абсолютно неправильная политика.
Повышение тарифов не должно выбиваться из бюджета граждан, а двукратное повышение тарифов — это большой стресс. Об этом НСН рассказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ восьмого созыва Александр Аксененко.
«У нас появилось двухэтапное повышение тарифов: первое было январское на 1,7%. Это было связано с увеличением НДС. Мы голосовали против повышения тарифов, но, к сожалению, в октябре ждем еще повышения. Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Двукратное повышение — это, конечно, стресс для всех жителей. Это сказывается на их финансах. Недавно президент говорил о том, что платежки должны соответствовать доходу жителей и не должны выбиваться из семейного бюджета. Но, к сожалению, мы видим, что среднее повышение тарифов на 2027 год будет на 11%, хотя еще в прошлом году говорилось, что среднее повышение будет на 8,7%. Мы будем настаивать, чтобы в следующем году было одноразовое повышение», — рассказал он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева раскрыла НСН, что необходимо снижать ключевую ставку и расширять инфраструктурные облигации, чтобы не модернизировать ЖКХ за счет тарифов и бюджета.
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