«У нас появилось двухэтапное повышение тарифов: первое было январское на 1,7%. Это было связано с увеличением НДС. Мы голосовали против повышения тарифов, но, к сожалению, в октябре ждем еще повышения. Мы считаем, что это абсолютно неправильно. Двукратное повышение — это, конечно, стресс для всех жителей. Это сказывается на их финансах. Недавно президент говорил о том, что платежки должны соответствовать доходу жителей и не должны выбиваться из семейного бюджета. Но, к сожалению, мы видим, что среднее повышение тарифов на 2027 год будет на 11%, хотя еще в прошлом году говорилось, что среднее повышение будет на 8,7%. Мы будем настаивать, чтобы в следующем году было одноразовое повышение», — рассказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева раскрыла НСН, что необходимо снижать ключевую ставку и расширять инфраструктурные облигации, чтобы не модернизировать ЖКХ за счет тарифов и бюджета.

