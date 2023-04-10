Союз блогеров РФ назвал ужасной инициативой ограничения для бизнес-тренеров
Объективные критерии оценки деятельности бизнес-тренеров нереально сформулировать, сказал Алла Лагутина.
Председатель Союза блогеров Алла Лагутина заявила в беседе с НСН, что главным инструментом борьбы с «инфоцыганством» является конкуренция в отрасли бизнес-тренинга.
Деятельность бизнес-тренеров, которые предлагают обучение в интернете, хотят лицензировать. А недобросовестных организаторов таких тренингов — занести в специально созданный реестр. Инициатива первого зампреда комитета ГД по просвещению Яны Лантратовой направлена премьер-министру Михаилу Мишустину. В нескольких думских комитетах предложение уже поддержали. Лагутина убеждена, что оценку деятельности бизнес-тренеров нереально сформулировать.
«Это ужасная инициатива! В условиях, когда российский бизнес и бизнес-тренеры, как его часть, испытывают трудности и нуждаются в поддержке, последнее что нужно делать – это вводить дополнительное регулирование. Не говоря уже о том, что объективные критерии оценки просто нереально сформулировать. Главным инструментом борьбы с «инфоцыганством» является конкуренция в отрасли бизнес-тренинга. Методом государственного регулирования эту проблему не решить. А создание реестров «недобросовестных» бизнес-тренеров неминуемо превратится в инструмент недобросовестной конкурентной борьбы», - сказала Лагутина.
Ранее руководитель программ профориентации SuperJob Елена Никифорова в разговоре с НСН заявила, что если ребенок хочет стать блогером, то ему нужно дать попробовать погрузиться в эту сферу. Чем больше ребенок попробует, тем более осознанный будет выбор профессии в дальнейшем, подчеркнула она.
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