Россиянам рассказали об опасности дергающегося глаза
Непроизвольное подёргивание века называют миокимией. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал врач-невролог, психиатр, специалист клиники Benedict Валерий Куваев.
По его словам, как правило, миокимия возникает с одной стороны и в основном затрагивает нижнее веко. Причиной такого состояния являются «переутомление, недосыпание, стресс, переживания», а также высокая нагрузка на глаза.
Чтобы справиться с подёргиваниями врач рекомендовал «зажмуриться на полминуты, закрыть глаза и делать круговой массаж, умыться холодной водой или полуприкрыть глаза». Если же с миокимией появляются другие симптомы, то следует насторожиться.
«Если подергиваются какие-то ещё мышцы... или если одновременно с этим вы чувствуете боль или любой другой симптом... это автоматический повод посетить невролога», — заключил Куваев.
Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что шаркающая походка может свидетельствовать о нехватке витамина B12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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