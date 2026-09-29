Россиянам рассказали об опасности дергающегося глаза

По его словам, как правило, миокимия возникает с одной стороны и в основном затрагивает нижнее веко. Причиной такого состояния являются «переутомление, недосыпание, стресс, переживания», а также высокая нагрузка на глаза.

Чтобы справиться с подёргиваниями врач рекомендовал «зажмуриться на полминуты, закрыть глаза и делать круговой массаж, умыться холодной водой или полуприкрыть глаза». Если же с миокимией появляются другие симптомы, то следует насторожиться.

«Если подергиваются какие-то ещё мышцы... или если одновременно с этим вы чувствуете боль или любой другой симптом... это автоматический повод посетить невролога», — заключил Куваев.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что шаркающая походка может свидетельствовать о нехватке витамина B12, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

