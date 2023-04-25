Ассоциация блогеров: НДФЛ в 30% не вернет удаленщиков в Россию

Ранее Минфин предложил ввести налог в 30% с блогеров, работающих из-за рубежа, размещающих контент на иностранных площадках, но получающих зарплату в России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник в правительстве. Вскоре кабмин отозвал из Госдумы законопроект на доработку. По словам Берек, НДФЛ в размере 30% сильно ударит по карману блогеров.

«Это очень приличная сумма. Безусловно, она повлияет на благосостояние людей, которые выплачивают ее государству. Но если ты находишься в другой стране и пользуешься благами России, в том числе финансовыми, то должен принимать правила игры. Правда, не совсем понятно, почему должен быть увеличен этот налог и на каких условиях он будет взиматься», — отметила она.

Президент Национальной ассоциации блогеров добавила, что нововведение не заставит покинувших Россию вернуться в страну.

«Они уезжали по совершенно разным причинам. Кто-то из антипатриотических соображений, кто-то заключил брак с иностранными гражданами. Поскольку социальные сети существуют во всех странах, уехавшие из России блогеры найдут свою аудиторию в той стране, в которой находятся сейчас. Они станут тамошними резидентами и будут платить налоги тому государству, в котором проживают», — подытожила собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести лицензирование деятельности блогеров-тренеров, продающих свои курсы в интернете, и создать реестр недобросовестных коучей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

