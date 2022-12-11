Сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале ЧМ-2022

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 17-й минуте забил французский полузащитник Орельен Чуамени. На 54-й минуте английский форвард Гарри Кейн реализовал пенальти, однако за 12 минут до окончания второго тайма Оливье Жиру вновь вывел Францию вперед.

Ранее сборная Аргентины обыграла по пенальти команду Нидерландов в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

