Сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу одолела команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

СМИ: футболистам Саудовской Аравии подарили по Rolls-Royce за победу над аргентинцами

Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 17-й минуте забил французский полузащитник Орельен Чуамени. На 54-й минуте английский форвард Гарри Кейн реализовал пенальти, однако за 12 минут до окончания второго тайма Оливье Жиру вновь вывел Францию вперед.

Ранее сборная Аргентины обыграла по пенальти команду Нидерландов в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат МираСпортФутбол
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры