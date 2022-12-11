Сборная Франции обыграла Англию в четвертьфинале ЧМ-2022
Сборная Франции по футболу одолела команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.
Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 17-й минуте забил французский полузащитник Орельен Чуамени. На 54-й минуте английский форвард Гарри Кейн реализовал пенальти, однако за 12 минут до окончания второго тайма Оливье Жиру вновь вывел Францию вперед.
Ранее сборная Аргентины обыграла по пенальти команду Нидерландов в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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