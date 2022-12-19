Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре, сообщает «РЕН ТВ».

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Также спортсмен стал обладателем «Золотого мяча» ФИФА. На чемпионате мира в плей-офф Месси забил пять из семи своих голов. Он стал первым футболистом, которому удалось забить на одном ЧМ на всех стадиях.

18 декабря аргентинцы в финале чемпионата мира одержали победу над сборной Франции. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время сборные обменялись забитыми мячами, а вот в серии пенальти Аргентина вырвалась вперед – 4:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуФутболФутболистЛионель Месси
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