Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2022

Также спортсмен стал обладателем «Золотого мяча» ФИФА. На чемпионате мира в плей-офф Месси забил пять из семи своих голов. Он стал первым футболистом, которому удалось забить на одном ЧМ на всех стадиях.

18 декабря аргентинцы в финале чемпионата мира одержали победу над сборной Франции. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время сборные обменялись забитыми мячами, а вот в серии пенальти Аргентина вырвалась вперед – 4:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

