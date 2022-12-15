Сборная Франции вышла в финал ЧМ-2022

Сборная Франции по футболу вышла в финал чемпионата мира в Катаре, обыграв команду Марокко.

Сборная Аргентины по футболу вышла в полуфинал ЧМ-2022

Встреча завершилась со счетом 2:0. Отличились Тео Эрнандес и Коло Муани. Французам выпал шанс защитить титул, который они завоевали четыре года назад в России.

18 декабря французские футболисты встретится с аргентинцами.

Ранее форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заверил, что приложит все усилия, чтобы как можно достойнее закончить выступления на чемпионатах мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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