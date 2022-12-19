Reuters: участников Pussy Riot задержали за акцию на финале ЧМ в Катаре
Сотрудники сил безопасности Катара задержали участников группы Pussy Riot, планировавших акцию во время финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает Reuters.
По данным агентства, в числе задержанных Вероника Никульшина и Пётр Верзилов (оба признаны в РФ иноагентами), а также неназванная активистка из Украины.
Сообщается, что они планировали выбежать на поле во время финальной игры, однако были задержаны до того, как учпели осуществить задуманное.
Ранее в Ницце, после поражения сборной Франции в финале чемпионата мира 2022 года от команды Аргентины, произошли столкновения между полицией и болельщиками, сообщает RT.
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