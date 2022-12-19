Reuters: участников Pussy Riot задержали за акцию на финале ЧМ в Катаре

Сотрудники сил безопасности Катара задержали участников группы Pussy Riot, планировавших акцию во время финального матча чемпионата мира по футболу, сообщает Reuters.

Аргентина стала чемпионом мира по футболу

По данным агентства, в числе задержанных Вероника Никульшина и Пётр Верзилов (оба признаны в РФ иноагентами), а также неназванная активистка из Украины.

Сообщается, что они планировали выбежать на поле во время финальной игры, однако были задержаны до того, как учпели осуществить задуманное.

Ранее в Ницце, после поражения сборной Франции в финале чемпионата мира 2022 года от команды Аргентины, произошли столкновения между полицией и болельщиками, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуЗадержаниеPussy RiotКатар
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