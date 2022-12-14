Аргентина вышла в финал ЧМ-2022

Сборная обыграла Хорватию со счетом 3:0. В составе аргентинцев отличились Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты) и Лионель Месси, который забил гол с пенальти на 34-й минуте.

В финале Аргентина сыграет с победителем пары Франция-Марокко.

Ранее сборная Франции по футболу одолела команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.

