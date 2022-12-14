Аргентина вышла в финал ЧМ-2022
14 декабря 202200:05
Команда Аргентины по футболу вышла в финал чемпионата мира.
Сборная обыграла Хорватию со счетом 3:0. В составе аргентинцев отличились Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты) и Лионель Месси, который забил гол с пенальти на 34-й минуте.
В финале Аргентина сыграет с победителем пары Франция-Марокко.
Ранее сборная Франции по футболу одолела команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru