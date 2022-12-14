Тягомотина и «дурачок»: Мостовой готов к сенсации в матче Франции с Марокко

Сборная Марокко по футболу имеет шансы обыграть Францию в полуфинале Чемпионата мира, сказал в интервью НСН экс-игрок сборной России, «Спартака» и ряда французских клубов Александр Мостовой.

Действующий Чемпион мира, сборная Франция сегодня вечером сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с главной сенсацией турнира, сборной Марокко. Первым финалистом Чемпионата мира стала Аргентина с Лео Месси, обыгравшая накануне Хорватию (3:0).