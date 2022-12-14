Тягомотина и «дурачок»: Мостовой готов к сенсации в матче Франции с Марокко

У Франции немного больше шансов на победу, поскольку у нее есть Мбаппе, при этом ключевым для Марокко будет начало матча, сказал в эфире НСН Александр Мостовой.

Сборная Марокко по футболу имеет шансы обыграть Францию в полуфинале Чемпионата мира, сказал в интервью НСН экс-игрок сборной России, «Спартака» и ряда французских клубов Александр Мостовой.

Действующий Чемпион мира, сборная Франция сегодня вечером сыграет в полуфинале ЧМ-2022 с главной сенсацией турнира, сборной Марокко. Первым финалистом Чемпионата мира стала Аргентина с Лео Месси, обыгравшая накануне Хорватию (3:0).

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«Здесь прогнозировать уже не имеет смысла, сенсаций было столько, что этот чемпионат можно назвать "сенсационный". Ясно, что Франция выглядит фаворитом, все-таки там есть и команда, и Мбаппе, который может решить исход, но португальцы, испанцы и бельгийцы тоже против Марокко выглядели фаворитами, но все они уже дома. Я бы оценил шансы, как 55 на 45 в пользу Франции. Было бы неплохо, если бы был финал Аргентина – Франция, но футбол и прекрасен тем, что бывают необъяснимые результаты», - сказал Мостовой.

По его мнению, в пользу марокканцев могут сыграть быстрый гол и «тягомотина».

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«Всегда присутствует момент, что до игры ты понимаешь, что сильнее, но это не всегда "играет" на поле. Исходя из своего опыта, - с кем я только не играл, - бывает такое, что ты думаешь: ну этих мы обыграем 2:0, 3:0, нет проблем, а потом выходишь на поле, но у тебя ничего не получается, а у них наоборот, и ты думаешь: "Ничего себе!" Плюс, не дай Бог, тебе на первых минутах еще какой-нибудь гол-"дурачок" залетает. С этим как раз столкнулись Португалия, Испания, Бельгия и остальные – они выходили с полной уверенностью, что выиграют, а потом время уходит - и все. Если у французов в первые минуты не получится что-то, а такое может быть, что не забьют, марокканцы могут втянуть их в тягомотину», - заключил собеседник НСН.

Ранее экс-игрок сборной России, московского «Динамо» и амстердамского «Аякса» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН предположил, что Аргентина обыграет Хорватию со счетом 2:0 и почти угадал.

Сборная Марокко обыграла в четвертьфинале ЧМ-2022 сборную Португалии с Криштиану Роналду со счетом 1:0, став первой африканской командой, пробившейся в полуфинал Чемпионата мира.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ФранцияАлександр МостовойЧемпионат Мира По Футболу
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