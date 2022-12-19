Макрон рассказал подробности разговора с Мбаппе после поражения в финале ЧМ-2022

Нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе после поражения в финале чемпионата мира в Катаре поддержал президент Эммануэль Макрон.

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Во время беседы с журналистами политик раскрыл детали разговора с форвардом. «Мбаппе – прекрасный футболист, но ему лишь 24 года. Я ему об этом напомнил. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата, вышел в финал, а на прошлом ЧМ стал победителем», — сказал Макрон.

Президент отметил, что сам расстроился из-за поражения сборной страны так же, как и футболисты. Однако Макрон все равно гордится командой.

Ранее президент Франции поблагодарил и утешил национальную сборную по футболу после поражения в финале чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпортЧемпионат Мира По ФутболуФутболистФранцияЭммануэль Макрон
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