Макрон утешил сборную Францию на ЧМ-2022

Французский лидер Эммануэль Макрон поблагодарил и утешил национальную сборную по футболу после поражения в финале чемпионата мира в Катаре, сообщает «РНЕ ТВ».

Аргентина стала чемпионом мира по футболу

Турнир завершился 18 декабря победой Аргентины. Президент присутствовал на решающем матче. «Аплодируем пройденному пути и настроенности на победу французской команды на этом чемпионате мира. Вы взволновали нацию и сторонников по всему миру», – написал Макрон в Twitter. Он также поздравил сборную Аргентины.

До встречи 18 декабря сборная Франции оставалась чемпионом мира по футболу, выиграв ЧМ-2018, который проходил в России.

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Мира По ФутболуСпортФутболФранцияЭммануэль Макрон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры