Макрон утешил сборную Францию на ЧМ-2022
Французский лидер Эммануэль Макрон поблагодарил и утешил национальную сборную по футболу после поражения в финале чемпионата мира в Катаре, сообщает «РНЕ ТВ».
Турнир завершился 18 декабря победой Аргентины. Президент присутствовал на решающем матче. «Аплодируем пройденному пути и настроенности на победу французской команды на этом чемпионате мира. Вы взволновали нацию и сторонников по всему миру», – написал Макрон в Twitter. Он также поздравил сборную Аргентины.
До встречи 18 декабря сборная Франции оставалась чемпионом мира по футболу, выиграв ЧМ-2018, который проходил в России.
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира в Катаре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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