Путин поздравил президента Аргентины с победой на ЧМ-2022

Российский президент Владимир Путин поздравил коллегу из Аргентины с победой сборной страны по футболу на ЧМ-2022, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Лидер России позвонил Альберто Фернандесу. «Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины Фернандесом и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — сказал Песков.

18 декабря аргентинцы в финале чемпионата мира одержали победу над сборной Франции. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время сборные обменялись забитыми мячами, а вот в серии пенальти Аргентина вырвалась вперед – 4:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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