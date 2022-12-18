Аргентина стала чемпионом мира по футболу

Сборная Аргентины по футболу обыграла соперников из Франции в послематчевой серии пенальти и стала победителем чемпионата мира по футболу в Катаре.

Начался матч ЧМ-2022 сборных Аргентины и Франции

Основные два тайма финальной встречи завершились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами. В серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины — 4:2.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз. Ранее она побеждала в 1978 и 1986 годах.

Ранее форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси заверил, что приложит все усилия, чтобы как можно достойнее закончить выступления на чемпионатах мира по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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