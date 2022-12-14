Финал ЧМ-2022 станет последним матчем Месси на чемпионатах мира

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Мессии заверил, что приложит все усилия, чтобы как можно достойнее закончить выступления на чемпионатах мира по футболу. Он объявил, что предстоящий в ближайшее воскресенье финал ЧМ-2022 в Катаре станет для него последней игрой на мундиалях.

Минувшей ночью 35-летний Месси вместо со своей командой победил сборную Хорватии в первом полуфинальном матче. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу Аргентинцев. Месси открыл счёт с пенальти на 34 минуте.

Сегодня определится соперник аргентинцев по финалу в матче сборных Марокко и Франции. Игра начнётся в 22 часа по московскому времени. Если Месси в финале выйдет на поле, то станет рекордсменом по числу сыгранных матчей на мировых первенствах - 26.

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в целом верно предсказал ход игра Аргентина – Хорватия.

