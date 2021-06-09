ЕВРО-2020
Хайп и «разводка». Российские болельщики оценили футбольную форму сборной Украины7 июня 20:16
11 июня стартует перенесенный с 2020 года из пандемии COVID-19 Чемпионат Европы по футболу. Семь матчей пройдут в Санкт-Петербурге.
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9 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru