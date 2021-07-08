Плохая «физика» и блат. Призеры ЧМ-1996 рассказали, что изменить сборной России

В свою очередь партнер Пономарева по сборной СССР на чемпионате мира 1966 года Анзор Кавазашвили предложил создать координационный центр при министерстве спорта или при правительстве, который бы централизованно занимался вопросами развития футбола.

«И пусть приглашают туда таких, как я, которые не боятся говорить: Ярцева, Ловчева, Пономарева, Тихонова, Титова, Широкова. Но их никто не зовёт – боятся слышать правду», - считает Кавазашвили.

Он отметил, что для того, чтобы сборная России успешно выступала на крупных турнирах, нужны системные изменения.

«Нам нужно менять отношение к футболу, а значит, менять всю управленческую систему футбола. Начиная от подготовки резерва в детских спортивных школах, финансирования тренерских кадров, и заканчивая передачей в команды мастеров готовых футболистов. А кто у нас сейчас тренирует в детских спортивных школах? Выпускники институтов физкультуры. А в спортивных школах кто учится? 20-30% блатных, потому что остальные дети не имеют возможности часто выезжать на соревнования. Я не выдумываю, об это говорят даже в регионах!» - отметил эксперт.

А президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов предложил вернуться к проведению чемпионата России по футболу по системе «весна-осень».

«Календарь «осень-весна» не подходит. Обещали, клубы будут выигрывать. Где и что мы в итоге выиграли? И надо продумать, чтобы в нашем детском футболе тренеры не натаскивали на результат, потому что к 15-17 годам все наши молодые футболисты уже играть не хотят. Общей физической подготовки нет, обучения техники нет, потому что тренер говорит, что ему нужен только результат», - подытожил он.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к смене поколений в сборной России.

