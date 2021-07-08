Пономарев и Кавазашвили назвали самые зрелищные матчи Евро-2020

Бронзовые призеры чемпионата мира 1996 года Владимир Пономарев и Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН назвали самые зрелищные матчи Евро-2020.

Для Пономарева таким матчем является полуфинал, в котором играли Англия и Дания.

«Навсегда у меня в памяти останется матч [Англии] с Данией. Очень впечатляющий матч был. Я весь матч был на нервах», - поделился он.

В свою очередь бывший напарник Пономарева по сборной СССР Кавазашвили назвал самым зрелищным первый полуфинал, где встречались Италия и Испания.