Пономарев и Кавазашвили назвали самые зрелищные матчи Евро-2020
Бывшие игроки сборной СССР разошлись во мнении относительно самого зрелищного матча.
Бронзовые призеры чемпионата мира 1996 года Владимир Пономарев и Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН назвали самые зрелищные матчи Евро-2020.
Для Пономарева таким матчем является полуфинал, в котором играли Англия и Дания.
«Навсегда у меня в памяти останется матч [Англии] с Данией. Очень впечатляющий матч был. Я весь матч был на нервах», - поделился он.
В свою очередь бывший напарник Пономарева по сборной СССР Кавазашвили назвал самым зрелищным первый полуфинал, где встречались Италия и Испания.
«Игра была настолько насыщенная творческими действиями испанцев. И обратите внимание, везде в этих сборных играют молодые талантливые футболисты. По одному старичку где-то стоят, руководят игрой. Полтора тайма испанцы давили итальянцев, которым было сложно наладить игры. И все же итальянский опыт стратегии передался команде. Как они выходили из обороны в атаку! Но испанцы все время атаковали, и мы были в напряжении», - считает Кавазашвили.
Ранее бывший тренер сборной России Юрий Семин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что по матчам Евро-2020 можно понять, как развивается футбол.
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