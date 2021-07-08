Пономарев и Кавазашвили назвали самые зрелищные матчи Евро-2020

Бывшие игроки сборной СССР разошлись во мнении относительно самого зрелищного матча.

Бронзовые призеры чемпионата мира 1996 года Владимир Пономарев и Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН назвали самые зрелищные матчи Евро-2020.

Для Пономарева таким матчем является полуфинал, в котором играли Англия и Дания.

«Навсегда у меня в памяти останется матч [Англии] с Данией. Очень впечатляющий матч был. Я весь матч был на нервах», - поделился он.

В свою очередь бывший напарник Пономарева по сборной СССР Кавазашвили назвал самым зрелищным первый полуфинал, где встречались Италия и Испания.

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«Игра была настолько насыщенная творческими действиями испанцев. И обратите внимание, везде в этих сборных играют молодые талантливые футболисты. По одному старичку где-то стоят, руководят игрой. Полтора тайма испанцы давили итальянцев, которым было сложно наладить игры. И все же итальянский опыт стратегии передался команде. Как они выходили из обороны в атаку! Но испанцы все время атаковали, и мы были в напряжении», - считает Кавазашвили.

Ранее бывший тренер сборной России Юрий Семин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что по матчам Евро-2020 можно понять, как развивается футбол.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ФутболЧемпионат Европы 2020
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