«Солдаты неудачи». Италия - победитель Евро-2020, Англия и Черчесов - проигравшие

«Солдат неудачи»

Событие номер один для российских болельщиков – это отставка Черчесова, возглавлявшего сборную страны с августа 2016-го . В России быстро забыли, кто три года назад побеждал Испанию и вывел нашу сборную в четвертьфинал домашнего Чемпионата Мира. «Хейт» в отношении Черчесова начался с первого же матча, в котором Россия проиграла в Санкт-Петербурге Бельгии со счетом 0:3. Дальше ситуация только усугублялась. А главным потрясением для россиян стало то, что после вылета с Евро Черчесов сделал вид, что ничего страшного не произошло, и не подал в отставку.

Комментатор Георгий Черданцев в беседе с НСН высказал мнение, что, подав в отставку сразу после матча с Данией, Черчесов показал бы себя «живым человеком», принявшим эмоциональное и мужское решение. Еще не факт, что эту отставку бы приняли. Однако Черчесов в отставку не подал, дав очень странную пресс-конференцию и чуть ли не провозгласив себя «солдатом Путина». Президент России решил принести «солдата» в жертву народному гневу и в ходе Прямой линии 30 июня намекнул на необходимость кадровых перестановок в российском футболе. В Российском футбольном союзе решили начать не с себя, а с Черчесова, о расторжении контракта с которым было объявлено 8 июля. При этом большинство экспертов говорили, что дело не только в Черчесове, но и во всей системе подготовки российских футболистов. И неважно, кто будет возглавлять сборную России, Станислав Саламович или кто-то иной. Факт в том, что в России сейчас просто нет квалифицированных игроков.

«Российскому футболу нужны большие реформы. Они происходят, но это требует большого количества времени. Ожидать, что система изменится за один-два-три-четыре года, к сожалению, не приходится. А вот такого тренера, который придет и завтра выиграет со сборной России Чемпионат Мира, в природе не существует. Более того, в природе не существует тренера, который завтра придет по ходу уже начавшегося отбора к ЧМ и добьется существенно лучшего результата, например, два раза обыграет сборную Хорватии», - сказал «Радиоточке НСН» телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев.