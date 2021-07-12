«Солдаты неудачи». Италия - победитель Евро-2020, Англия и Черчесов - проигравшие
Отставка Черчесова, намеки Путина, бешеные деньги, кот-предсказатель и коньяк по утрам. «Радиоточка НСН» представляет свой ТОП главных событий Чемпионата Европы по футболу, завершившегося триумфом сборной Италии.
Чемпионат Европы по футболу, проходивший с 11 июня по 11 июля в 11 европейских городах, завершился несколько минут назад победой невероятной сборной Италии. Серебро досталось Англии, проигравшей домашний финал и остающейся без титулов более 50 лет. Бронзу поделили Испания с Данией.
Ну а нашу жизнь Евро-2020 поделил на «до и после Черчесова».
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал самой упоминаемой в России персоной за этот месяц. Кажется, даже самые ленивые и далекие от футбола люди успели высказаться «за» или «против» его отставки. Так или иначе, она состоялась, а имя нового главного тренера еще не названо.
«Солдат неудачи»
Событие номер один для российских болельщиков – это отставка Черчесова, возглавлявшего сборную страны с августа 2016-го . В России быстро забыли, кто три года назад побеждал Испанию и вывел нашу сборную в четвертьфинал домашнего Чемпионата Мира. «Хейт» в отношении Черчесова начался с первого же матча, в котором Россия проиграла в Санкт-Петербурге Бельгии со счетом 0:3. Дальше ситуация только усугублялась. А главным потрясением для россиян стало то, что после вылета с Евро Черчесов сделал вид, что ничего страшного не произошло, и не подал в отставку.
Комментатор Георгий Черданцев в беседе с НСН высказал мнение, что, подав в отставку сразу после матча с Данией, Черчесов показал бы себя «живым человеком», принявшим эмоциональное и мужское решение. Еще не факт, что эту отставку бы приняли. Однако Черчесов в отставку не подал, дав очень странную пресс-конференцию и чуть ли не провозгласив себя «солдатом Путина». Президент России решил принести «солдата» в жертву народному гневу и в ходе Прямой линии 30 июня намекнул на необходимость кадровых перестановок в российском футболе. В Российском футбольном союзе решили начать не с себя, а с Черчесова, о расторжении контракта с которым было объявлено 8 июля. При этом большинство экспертов говорили, что дело не только в Черчесове, но и во всей системе подготовки российских футболистов. И неважно, кто будет возглавлять сборную России, Станислав Саламович или кто-то иной. Факт в том, что в России сейчас просто нет квалифицированных игроков.
«Российскому футболу нужны большие реформы. Они происходят, но это требует большого количества времени. Ожидать, что система изменится за один-два-три-четыре года, к сожалению, не приходится. А вот такого тренера, который придет и завтра выиграет со сборной России Чемпионат Мира, в природе не существует. Более того, в природе не существует тренера, который завтра придет по ходу уже начавшегося отбора к ЧМ и добьется существенно лучшего результата, например, два раза обыграет сборную Хорватии», - сказал «Радиоточке НСН» телеведущий и спортивный комментатор Георгий Черданцев.
«Игроки, которых нет»
Второе главное событие для российского футбола – это окончательная смена поколений в футбольной сборной. По сравнению с успешным для России ЧМ-2018, на этот раз в команде не было опытнейших Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича. 37-летний Юрий Жирков получил травму с первом же матче с Бельгией, закончив на этом и турнир, и, вероятно, карьеру в сборной.
Полностью обновленная вратарская линия пропустила семь мячей в трех играх. Лидерами команды должны были стать Артем Дзюба и выступающие в топовых европейских чемпионатах Алексей Миранчук и Александр Головин. Примерно так и получилось. Миранчук забил красивый победный гол Финляндии. Головин хорошо проявил себя в первом тайме матча с Данией, Дзюба забил с пенальти датчанам, а после вылета сборной извинился за всю команду и не слишком цензурно, но зато честно, подвел итоги турнира. Однако, кроме них никто в команде особо не выделялся. Натурализованный бразилец Марио Фернандес, чуть было не получивший серьезную травму позвоночника, был надежнее других защитников, однако после Евро допустил, что больше не будет играть за сборную России. Тем не менее, больше других игроков обороны запомнился не он, а Роман Зобнин, невероятный пас которого чужому игроку, по сути, «похоронил» Россию за 30 минут до окончания игры с Данией. Так что не очень понято, что будут делать с «игроками, которых нет» немецкие или португальские тренеры, которых называют в числе кандидатов на место Черчесова. Ведь сборная страны – это несколько больше, чем три хороших игрока.
«Кто хочет стать миллионером»
Ошибка Зобнина запустила еще один «маховик хейта» и третью главную «российскую тему» на Евро-2020. Капитан «Спартака» Георгий Джикия после провала в Европе внезапно потребовал повышение зарплаты, чтобы она была «не меньше, чем у Зобнина». Оказалось, что автор фатального обреза в игре с Данией получает в «Спартаке» порядка 3,5 миллионов евро в год или больше 20 миллионов рублей в месяц.
СМИ, уже успевшие подсчитать, что зарплата Черчесова больше, чем у тренеров Бельгии, Дании и Финляндии вместе взятых, с новой силой продолжили изучать содержимое его карманов. Оказалось, что зарплата Черчесова в сборной России составила 222 миллиона рублей в год. При этом РФС за досрочное расторжение контракта контакта с Черчесовым должен был ему выплатить 300 миллионов рублей. Но, по некоторым данным, тренер от этой компенсации отказался. Тем не менее, у простых россиян от таких сумм глаза вылезли на лоб. А музыкант Юрий Лоза на пару с Георгием Черданцевым объяснили НСН, откуда в российском футболе взялись такие неадекватные зарплаты.
«Прекращайте пить коньяк по утрам»
Несмотря на футбольную печаль, российские болельщики успели хорошо повеселиться во время Евро-2020. Им помогла в этом певица Ольга Бузова, в прямом эфире «Матч ТВ» весьма эмоционально поддерживавшая сборную России и расплакавшаяся после вопроса телеведущего Дмитрия Губерниева о том, перестала ли она пить коньяк по утрам. Перепалка Бузовой с Губерниевым продолжилась в соцсетях и разошлась на мемы. В полемику вступили многие медийные люди, в том числе генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. В Telegram-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня» даже появилась фейковая новость о том, что Канделаки из-за инцидента с Бузовой якобы отстранила Губерниева от эфиров. Тина Гивиевна выступила с опровержением и продемонстраировала публике несколько мемов о Собчак. Кстати, в преддверии Евро-2020 Собчак уже успела подшутить на «футбольную тему» над собравшейся в Госдуму экс-солисткой группы «Тату» Юлией Волковой.
Еще одним мемом Евро-2020 стали вирусные видео, начало которым положил поступок португальца Криштиану Роналду, демонстративно отодвинувшего бутылки с «Кока-Колой» на пресс-конференции. Компания потеряла из-за этого 4 миллиарда долларов, однако француз Поль Погба и другие известные игроки продолжили на пресс-конференциях двигать бутылки с разными жидкостями. Станислав Черчесов также принял участие в этом «движе», показав всему миру, как открывать колу методом «бутылка об бутылку». Видео с Роналдо, Погба и Черчесовым собрали миллионы просмотров в TikTok.
«Кот Ахилл и осьминог Пауль»
Единственным россиянином, который записал Евро-2020 себе в актив, стал кот Ахилл из Эрмитажа, угадывавший на турнире победителей матчей. Хвостатый оракул дал предсказание на матч-открытие Чемпионата Европы и шесть игр, проходивших в Санкт-Петербурге. Шесть из семи прогнозов кота оказались верными. Он напророчил победу Италии над Турцией (3:0), Бельгии над Россией (3:0), России над Финляндией (1:0), Швеции над Словакией (1:0), Бельгии над Финляндией (2:0) и Швеции над Польшей (3:2). Эрмитажный кот ошибся лишь раз, когда предсказал победу Польши над Словакией (1:2). Тем не менее, ему практически удалось повторить невероятные успехи знаменитого осьминога Пауля из Германии, в 2008-2010 годах угадавшего победителей 12 из 14 игр Чемпионатов Мира и Европы.
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