«Италии помог Бог». Кавазашвили сравнил игру финалистов Евро-2020

В свою очередь президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов отметил, что у англичан на один день меньше на подготовку, что может сказаться в случае, если игра перейдет в овертайм.

Финал Евро-2020 пройдет в воскресенье 22 июля в 22.00 по московскому времени на стадионе «Уэмбли».

