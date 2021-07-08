«Италии помог Бог». Кавазашвили сравнил игру финалистов Евро-2020

Сборная Италии всегда была сильна в защите, но теперь она научилась играть в атакующий футбол, отметил бронзовый призер чемпионата мира 1996 года Анзор Кавазашвили.

Бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН сравнил тактику сборных Англии и Италии, которые вышли в финал чемпионата Европы по футболу.

«Если у итальянцев один впереди, то у англичан – трое. У англичан какая стратегия: если тренер позволяет, футболисты сами руководят процессом игры. Если надо, они быстро переходят из обороны в атаку, включают прессинг. А если надо передохнуть – сами отходят назад. У сборной Англии очень грамотная команда. И тренер - не скачет по бровке, а дал установку, и команда её понимает, выполняет. Но у Италии молодые, талантливейшие футболисты. Пацаны очень хорошие. Я думаю, мы получим огромное удовлетворение от игры», - сказал Кавазашвили.
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Заслуженный мастер спорта СССР высказал мнение, что Италия у Испании в полуфинале только с Божьей помощью, отметив при этом достоинства итальянской команды в атаке.

«Игра Англии с итальянцами будет очень интересной, но итальянцам Бог помог. Чудо помогло Италии, и то, что Кьеза (Федерико Кьеза – прим. НСН) забил Испании – это счастье. Я всегда говорил, что итальянцы умеют цементировать защитную линию. Сейчас они научились играть и в атакующий футбол. Игра будет очень интересная, и думаю, мы на мачте не заскучаем», - отметил Кавазашвили.
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В свою очередь президент Клуба истории и статистики спорта Александр Любимов отметил, что у англичан на один день меньше на подготовку, что может сказаться в случае, если игра перейдет в овертайм.

Финал Евро-2020 пройдет в воскресенье 22 июля в 22.00 по московскому времени на стадионе «Уэмбли».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ИталияАнглияЧемпионат Европы 2020
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