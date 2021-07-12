«Послали пацана!» Тарханов оценил финал Евро-2020

Финалу Евро-2020 не хватило качества игры, хотя напряжения было сполна. Такую оценку игры сборных Англии и Италии в завершающем поединке чемпионата Европы по футболу Telegram-каналу «Радиоточка НСН» дал бывший главный тренер национальной команды России Александр Тарханов.

«Впечатления не очень от игры, острых моментов очень мало было. Англичане забили гол и после редко выходили в атаку. Итальянцы имели большое преимущество в контроле мяча, но тоже мало создавали моментов. С другой стороны, понравилось, что было много напряжения, борьбы, но качества не хватало. Команды успевали быстро возвращаться в оборону, поэтому не было пространства игрового, невозможно было убежать, создавать голевые моменты», - пояснил специалист.

Александр Тарханов также назвал «трагедией» заключительный пенальти в послематчевой серии, не забитый у англичан 19-летним игроком лондонского «Арсенала» Букайо Сака:

«Молодой мальчик вышел и не забил. Там столько опытных футболистов было, никто не взялся бить, послали пацана. Кроме того, все вышедшие на замену, тоже не забили свои 11-метровые».

В целом, по оценке Тарханова, на Евро-2020 было немало хороших команд. Что касается разочарований турнира, то здесь на первое место он поставил сборную России. Причём, по его словам, речь следует вести не об игре, а о подготовке футболистов.

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«Выступление сборной нет смысла обсуждать. Многие команды, сопоставимые с нашей, ушли вперёд, не говоря уже о топ-сборных. Вся проблема в том, что мы не умеем готовить игроков. Надо брать пример с нашего хоккея. Семь лет назад стартовала программа «Красная машина» по подготовке высококлассных хоккеистов. Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг очень верно сравнил её с аналогичной футбольной программой Дании - «Красная нить». Этот проект там запустили, когда произошёл провал после победы на Евро-1992. Для этого взяли всё лучшее из систем подготовки молодых футболистов в Испании и Нидерландах. Результаты налицо – Дания дошла до полуфинала Евро-2020. В обеих программах много внимания уделяется техническому оснащению игроков. В спортивных школах «Красной машины» делается всё, чтобы выпускались Мальцевы, Харламовы, Фетисовы, Ларионовы. Главная задача и для футбола – научиться готовить тренеров, которые будут учить игроков», - подчеркнул Тарханов.

В воскресенье, 11 июля Италия победила на лондонском стадионе «Уэмбли» сборную Англии в серии пенальти и во второй раз в истории стала чемпионом Европы. В основное время команды обменялись голами: Люк Шоу уже на второй минуте вывел англичан вперед, итальянцы ответили ударом Леонардо Бонуччи на 67-й минуте.

В серии пенальти итальянский и английский вратари Джанлуиджи Доннарумма и Джордан Пикфорд отразили по два 11-метровых, но у Англии еще и Маркус Рэшфорд попал в штангу.

Для сборной Англии это был первый в истории финал чемпионата Европы. На мировых первенствах англичане побеждали один раз в 1966 году.

