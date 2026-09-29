Зеленский поручил рассмотреть лишение Потапа звания заслуженного артиста Украины

В сообщении на сайте президента Украины говорится, что поводом стала электронная петиция, авторы которой указали, что деятельность музыканта «содержит признаки популяризации русской культурно-языковой среды».

Также в документе, который набрал необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей, говорится о сотрудничестве Потапенко с гражданами России и представителями российского шоу-бизнеса.

Зеленский поблагодарил авторов и подписантов за активную гражданскую позицию, и указал, что поручил рассмотреть данный вопрос премьер-министру Украины Сергею Корецкому и исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу.

Ранее Потапенко попал в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец», пишут «Известия».

