Зеленский поручил рассмотреть лишение Потапа звания заслуженного артиста Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поручил изучить вопрос о лишении музыканта Алексея Потапенко (Потап), звания заслуженного артиста Украины. Об этом сообщает RT.

Рэпера Потапа призвали лишить звания заслуженного артиста Украины из-за русского языка

В сообщении на сайте президента Украины говорится, что поводом стала электронная петиция, авторы которой указали, что деятельность музыканта «содержит признаки популяризации русской культурно-языковой среды».

Также в документе, который набрал необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей, говорится о сотрудничестве Потапенко с гражданами России и представителями российского шоу-бизнеса.

Зеленский поблагодарил авторов и подписантов за активную гражданскую позицию, и указал, что поручил рассмотреть данный вопрос премьер-министру Украины Сергею Корецкому и исполняющему обязанности главы СБУ Александру Покладу.

Ранее Потапенко попал в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец», пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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