Призер ЧМ-1966 спрогнозировал победу Англии на Евро-2020

«Кто займет первое место, вопрос сложный, но уже есть предпосылки к тому, что это будет Англия. В 1966-м году боковой судья Тофик Бахрамов делал отмашку, что гол был. Мяч от штанги залетел в ворота и затем англичане выиграли чемпионат мира 1966-го года. Сейчас ситуация почти повторяется. Англичане заработали «11 метров» ни на чем, я так считаю. Я несколько раз просматривал этот момент, когда он (Рахим Стерлинг – прим. НСН) «нырял» и падал. Его там и близко никто не задел, по-моему: ни по ноге, ни по руке. Во всяком случае, получили одиннадцатиметровый, забили гол и выиграли матч. Как бы не повторилась история такая ситуация, когда Англия будет играть с итальянцами», - заявил Пономарев.

Также он посетовал, что в эпизод не вмешался VAR (видеосистема помощи судьям - прим. НСН), и это сломало игру.

Финальный матч ЧМ 1966 года между Англией и ФРГ закончился со счетом 4:2 в пользу англичан. Споры вызвал инцидент, произошедший в дополнительное время. Тогда судья из СССР Тофик Бахрамов засчитал гол после удара англичанина Херста. Мяч сначала ударился в перекладину ворот, а затем от линии ворот отлетел в поле. Споры, о том, пересёк ли мяч линию ворот, не утихают до сих пор.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал неудачи Англии на крупных футбольных турнирах с проклятием.

