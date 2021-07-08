Призер ЧМ-1966 спрогнозировал победу Англии на Евро-2020
Бронзовый призер Чемпионата мира 1996 года Владимир Пономарев сравнил судейство в полуфинале Англии и Дании с финалом ЧМ-1966
Бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Владимир Пономарев в пресс-центре НСН спрогнозировал победу Англии на чемпионате Европы по футболу, вместе с тем отметив, что пенальти на игроке сборной Англии Рахиме Стерлинге в полуфинале с датчанами был спорным.
«Кто займет первое место, вопрос сложный, но уже есть предпосылки к тому, что это будет Англия. В 1966-м году боковой судья Тофик Бахрамов делал отмашку, что гол был. Мяч от штанги залетел в ворота и затем англичане выиграли чемпионат мира 1966-го года. Сейчас ситуация почти повторяется. Англичане заработали «11 метров» ни на чем, я так считаю. Я несколько раз просматривал этот момент, когда он (Рахим Стерлинг – прим. НСН) «нырял» и падал. Его там и близко никто не задел, по-моему: ни по ноге, ни по руке. Во всяком случае, получили одиннадцатиметровый, забили гол и выиграли матч. Как бы не повторилась история такая ситуация, когда Англия будет играть с итальянцами», - заявил Пономарев.
Также он посетовал, что в эпизод не вмешался VAR (видеосистема помощи судьям - прим. НСН), и это сломало игру.
Финальный матч ЧМ 1966 года между Англией и ФРГ закончился со счетом 4:2 в пользу англичан. Споры вызвал инцидент, произошедший в дополнительное время. Тогда судья из СССР Тофик Бахрамов засчитал гол после удара англичанина Херста. Мяч сначала ударился в перекладину ворот, а затем от линии ворот отлетел в поле. Споры, о том, пересёк ли мяч линию ворот, не утихают до сих пор.
Ранее экс-игрок сборной России по футболу Андрей Канчельскис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» связал неудачи Англии на крупных футбольных турнирах с проклятием.
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