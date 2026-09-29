«Это не меркантильность!»: Волынец защитила женщин, ищущих партнера с авто
Ирина Волынец заявила НСН, что многие женщины не решаются на второго или третьего ребенка прежде всего потому, что не уверены, что их мужчина вытянет семью финансово.
Выбирая спутника жизни, женщина прежде всего учитывает, сможет ли она на него положиться, а машина сегодня является неким маркером достатка. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Бедность мужчины стала главной причиной разводов в России, показал опрос ВЦИОМ. Так, среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33%), на втором месте — взаимное непонимание (15%). Но финансовое положение партнера оказалось для женщин важнее даже эгоизма и измен: только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля, а 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной. Волынец заявила, что здесь не идет речь о меркантильности.
«Обвинять женщин в меркантильности — в корне неверно. Женщина, выбирая партнёра, ищет защиту и уверенность в завтрашнем дне. Когда я спрашиваю многодетных мам, почему они не решаются на второго или третьего ребёнка, я слышу одно и то же: «Нет уверенности, что мужчина будет помогать и поддерживать». Что касается автомобиля — да, машина для многих стала символом мужской состоятельности. Но премиальный автомобиль не должен быть самоцелью. Мужчина без машины имеет шансы, если он надёжен, верен и готов нести ответственность за семью. Я знаю немало крепких семей, где супруги начинали с нуля и добивались всего вместе», — рассказала она.
При этом она подчеркнула, что трудное финансовое состояние — это не приговор для отношений. Все дело в том, готов ли мужчина работать и стремиться к тому, чтобы обеспечить семью.
«Статистика об автомобилях (21% и 72%) — это тревожный симптом, а не приговор. Автомобиль — лишь внешний индикатор способности мужчины обеспечить базовый уровень комфорта. Я убеждена: бедность — это не приговор для отношений, но она требует честности. Если мужчина не может обеспечить семью сейчас, но стремится к этому, развивается и берёт на себя ответственность — у пары есть будущее. Семья — это не только финансы, это прежде всего взаимная поддержка, уважение и готовность вместе преодолевать трудности. А государство, со своей стороны, должно создавать условия: бесплатная психологическая помощь для малообеспеченных семей, обязательная медиация при разводах, поддержка многодетных», — рассказала она.
Ранее сваха и телеведущая Роза Сябитова заявила НСН, что современные мужчины по-прежнему остаются добытчиками в семьях, при этом женщины могут позволить своим мужьям не ходить на работу, однако в этом случае те должны помогать по дому или заниматься воспитанием детей.
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