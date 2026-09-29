Выбирая спутника жизни, женщина прежде всего учитывает, сможет ли она на него положиться, а машина сегодня является неким маркером достатка. Об этом НСН рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Бедность мужчины стала главной причиной разводов в России, показал опрос ВЦИОМ. Так, среди наиболее распространенных причин для развода россияне назвали бедность (33%), на втором месте — взаимное непонимание (15%). Но финансовое положение партнера оказалось для женщин важнее даже эгоизма и измен: только 21% россиянок готовы встречаться с мужчиной, у которого нет и не будет автомобиля, а 72% хотели бы видеть рядом партнера с премиальной машиной. Волынец заявила, что здесь не идет речь о меркантильности.

«Обвинять женщин в меркантильности — в корне неверно. Женщина, выбирая партнёра, ищет защиту и уверенность в завтрашнем дне. Когда я спрашиваю многодетных мам, почему они не решаются на второго или третьего ребёнка, я слышу одно и то же: «Нет уверенности, что мужчина будет помогать и поддерживать». Что касается автомобиля — да, машина для многих стала символом мужской состоятельности. Но премиальный автомобиль не должен быть самоцелью. Мужчина без машины имеет шансы, если он надёжен, верен и готов нести ответственность за семью. Я знаю немало крепких семей, где супруги начинали с нуля и добивались всего вместе», — рассказала она.