Сборная Италии – новый чемпион Европы по футболу
Сборная Италии по футболу в финале Евро-2020, проходившем в воскресенье вечером на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, в серии пенальти победила сборную Англии и стала чемпионом Европы.
Основное время матча завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды голов не забили, а серию пенальти Италия выиграла со счетом 3:2. Судьбу европейского золота решил сейв голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннаруммы.
Однако начинался этот матч с гола англичанина Люка Шоу на 116-й секунде игры, который стал самым быстрым в истории финалов Чемпионатов Европы. После этого хозяева поля отдали инициативу сопернику. Италия больше контролировала мяч, однако до опасных моментов дело почти не доходило.
Тем не менее, на 67-й минуте Леонардо Бонуччи, удачно сыгравшему на добивании, удалось сравнять счет. Больше голов в основное и дополнительное время зрители не увидели.
Сборная Италии выиграла Чемпионат Европы, победив во всех матчах на турнире. При этом беспроигрышная серия команды Роберто Манчини достигла 34 игр.
А вот сборная Англии, выигравшая последний титул в своей истории в 1966 году, так и не смогла прервать полосу неудач.
Бывший игрок сборной России по футболу и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что речь может идти о «проклятии» в отношении англичан.
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