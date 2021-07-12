Сборная Италии – новый чемпион Европы по футболу

Однако начинался этот матч с гола англичанина Люка Шоу на 116-й секунде игры, который стал самым быстрым в истории финалов Чемпионатов Европы. После этого хозяева поля отдали инициативу сопернику. Италия больше контролировала мяч, однако до опасных моментов дело почти не доходило.

Тем не менее, на 67-й минуте Леонардо Бонуччи, удачно сыгравшему на добивании, удалось сравнять счет. Больше голов в основное и дополнительное время зрители не увидели.

Сборная Италии выиграла Чемпионат Европы, победив во всех матчах на турнире. При этом беспроигрышная серия команды Роберто Манчини достигла 34 игр.

А вот сборная Англии, выигравшая последний титул в своей истории в 1966 году, так и не смогла прервать полосу неудач.

Бывший игрок сборной России по футболу и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что речь может идти о «проклятии» в отношении англичан.

