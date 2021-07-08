УЕФА открыл дело против Англии после инцидента с вратарем сборной Дании

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело после матча полуфинала чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Дании. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Англия в овертайме побеждает Данию и выходит в финал Евро-2020

Накануне англичане обыграли соперников со счетом 2:1 и вышли в финал Евро-2020. Основное время игры завершилось вничью 1:1. В овертайме капитан английской сборной Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, однако добил мяч, отбитый вратарем сборной Дании Каспером Шмейхелем. При этом перед ударом кто-то из болельщиков светил в лицо датскому голкиперу лазерной указкой, отмечает RT.

Из-за инцидента со Шмейхелем УЕФА открыл дело в отношении англичан. Кроме того, основанием для разбирательства стало поведение зрителей во время гимна Дании, а также использование ими пиротехники.

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Фото: USA Today FTW
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