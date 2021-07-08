Нападающий Англии Стерлинг назвал пенальти в матче с Данией «чистым»

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что заработанный им пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу против команды Дании был «чистым».

Он объяснил, что вошел в штрафную, и Йоаким Мехле выставил свою ногу и коснулся его. «Поэтому это был "чистый“ пенальти», — цитирует Стерлинга The Athletic.

Ранее фанаты в соцсетях высказали недовольство решением арбитра Данни Маккели, назначившего спорный пенальти в пользу англичан в первом дополнительном тайме.

Главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но после добивания капитан британцев поразил ворота соперника. Этот гол стал решающим, передает телеканал «360».

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что перед пенальти довольно долго на поле было два мяча и что он сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. «Я не вижу пенальти», - сказал Юльманн.