Нападающий Англии Стерлинг назвал пенальти в матче с Данией «чистым»
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг заявил, что заработанный им пенальти в матче полуфинала чемпионата Европы по футболу против команды Дании был «чистым».
Он объяснил, что вошел в штрафную, и Йоаким Мехле выставил свою ногу и коснулся его. «Поэтому это был "чистый“ пенальти», — цитирует Стерлинга The Athletic.
Ранее фанаты в соцсетях высказали недовольство решением арбитра Данни Маккели, назначившего спорный пенальти в пользу англичан в первом дополнительном тайме.
Главный арбитр указал на 11-метровую отметку после падения в штрафной полузащитника английской сборной Рахима Стерлинга. Нападающий англичан Гарри Кейн не реализовал пенальти, но после добивания капитан британцев поразил ворота соперника. Этот гол стал решающим, передает телеканал «360».
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что перед пенальти довольно долго на поле было два мяча и что он сигнализировал об этом арбитру, но он не свистнул. «Я не вижу пенальти», - сказал Юльманн.
Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель считает назначение пенальти большой ошибкой. Между тем, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сказал, что не видел момента с одиннадцатиметровым, поэтому не знает, что там произошло.
Англичане впервые в истории вышли в финал чемпионата Европы. Игра состоялась 7 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, она завершилась со счетом 2:1 в пользу англичан.
Экс-игрок сборной России по футболу, двукратный чемпион Англии в составе «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» накануне матча заявил, что у Англии хорошие шансы на выход в финал турнира.
«Англия - фаворит, но в том случае, если они не начнут заниматься ерундой. Они строго играют в обороне, дисциплинировано, меньше всех, а точнее – ни одного гола не пропустили, что говорит само за себя. Если они не посчитают, что легко обыграют Данию, тогда у датчан будет очень мало шансов. Все прекрасно видели, как Дания со скрипом выходила из группы», - сказал Канчельскис.
В финале Евро-2020 сборная Англии встретится с командой Италии.
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