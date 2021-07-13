Криштиану Роналду не взяли в символическую сборную чемпионата Европы по футболу

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу, не попал в состав символической сборной турнира, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ворота символической сборной определили голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумму, который был признан лучшим игроком Евро-2020. В списке защитников присутствуют англичане Кайл Уокер и Гарри Магуайр, а также итальянцы Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола.

Также в символическую сборную попали полузащитники Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Педри (Испания), нападающие Фредерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия).

Криштиану Роналду, забивший на Евро-2020 пять голов, не только стал лучшим бомбардиром турнира, но и первым в мире футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы, сообщает RT.

Кроме того, португалец установил новый рекорд по количеству забитых голов в истории турнира (14 мячей в 25 матчах), а также повторил достижение иранца Али Даеи, забив за национальную команду 109 мячей.

