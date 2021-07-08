«Не сажать в тюрьму, а сделать выводы!» Кавазашвили об отставке Черчесова
«Неужели у РФС нет претензий к тренерскому штабу?» - задается вопросом бронзовый призер ЧМ-1966 Анзор Кавазашвили.
Бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН оценил решение Технического совета РФС, признавшего работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 неудовлетворительной, но не принявшего решение об увольнении главного тренера Станислава Черчесова. При этом Кавазашвили процитировал самого Черчесова, который заявил, не согласен с неудовлетворительной оценкой работы тренерского штаба, пояснив, что «результат неудовлетворительный, а работа выполнена от и до».
«Это отстой». Арбитр, сравнивший Черчесова с Иисусом, рассказал о причинах провала России на Евро-2020
«Это о чем вообще? Я не понял. И я не понял решение Технического совета РФС (Российского футбольного союза – прим. НСН), где сидит Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, замечательный Никита Симонян… Я не могу одного понять: неужели у них, у тренерского совета высшего органа российского футбола не нашлось претензий к действиям футболистов и тренерского штаба? Проанализировать надо - не для того, чтобы сажать в тюрьму, а чтобы сделать выводы и всё исправить. А оказалось, что никто не виноват, кроме футболистов. А что их винить? Футболистов лучше у нас нет. Футболист в сборной уже должен обладать всеми навыками. Их должны учить в клубах!» - возмутился заслуженный мастер спорта СССР.
Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к смене поколений в сборной России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+24 818 / сут.
Умерли
141 тыс.+734 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+21 336 / сут.
- В Кремле прокомментировали призыв Франции не признавать российскую вакцину от COVID-19
- В Киеве демонтируют памятный знак дружбы с Москвой
- В российских школах появятся уроки по финансовой грамотности
- Председатель Рады подписал закон о коренных народах Украины
- Официальные курсы доллара и евро на пятницу выросли более чем на рубль
- Серхио Рамос стал игроком французского ПСЖ
- Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело за использование поддельного QR-кода
- Ввести лицензии на продажу пива предложили в России
- В Москве разрешили посещение зоопарка и площадок в парках
- Премьер Шмыгаль назвал армию Украины мощнейшей в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru