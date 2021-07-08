«Не сажать в тюрьму, а сделать выводы!» Кавазашвили об отставке Черчесова

«Неужели у РФС нет претензий к тренерскому штабу?» - задается вопросом бронзовый призер ЧМ-1966 Анзор Кавазашвили.

Бронзовый призер Чемпионата Мира по футболу 1966 года Анзор Кавазашвили в пресс-центре НСН оценил решение Технического совета РФС, признавшего работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 неудовлетворительной, но не принявшего решение об увольнении главного тренера Станислава Черчесова. При этом Кавазашвили процитировал самого Черчесова, который заявил, не согласен с неудовлетворительной оценкой работы тренерского штаба, пояснив, что «результат неудовлетворительный, а работа выполнена от и до».

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«Это о чем вообще? Я не понял. И я не понял решение Технического совета РФС (Российского футбольного союза – прим. НСН), где сидит Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, замечательный Никита Симонян… Я не могу одного понять: неужели у них, у тренерского совета высшего органа российского футбола не нашлось претензий к действиям футболистов и тренерского штаба? Проанализировать надо - не для того, чтобы сажать в тюрьму, а чтобы сделать выводы и всё исправить. А оказалось, что никто не виноват, кроме футболистов. А что их винить? Футболистов лучше у нас нет. Футболист в сборной уже должен обладать всеми навыками. Их должны учить в клубах!» - возмутился заслуженный мастер спорта СССР.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к смене поколений в сборной России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Станислав Черчесов
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