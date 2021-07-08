«Не сажать в тюрьму, а сделать выводы!» Кавазашвили об отставке Черчесова

«Это о чем вообще? Я не понял. И я не понял решение Технического совета РФС (Российского футбольного союза – прим. НСН), где сидит Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, замечательный Никита Симонян… Я не могу одного понять: неужели у них, у тренерского совета высшего органа российского футбола не нашлось претензий к действиям футболистов и тренерского штаба? Проанализировать надо - не для того, чтобы сажать в тюрьму, а чтобы сделать выводы и всё исправить. А оказалось, что никто не виноват, кроме футболистов. А что их винить? Футболистов лучше у нас нет. Футболист в сборной уже должен обладать всеми навыками. Их должны учить в клубах!» - возмутился заслуженный мастер спорта СССР.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал к смене поколений в сборной России.

