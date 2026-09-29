На витринах перегрев: Почему в России растет число видеоигровых студий
Разработчики видеоигр ринулись регистрировать юрлица ради получения мер господдержки, грантов институтов развития и налоговых льгот, сказала НСН Юлия Тишина.
Демократизация разработки игр — палка о двух концах: с одной стороны, порог входа стал ниже, и это даёт шанс независимым авторам, с другой — витрины магазинов переполнены, а конкуренция за внимание пользователя растёт, сказала НСН исполнительный директор ИГРОПРОМ Юлия Тишина.
Число компаний и ИП, специализирующихся на создании видеоигр, за январь-август выросло на 59,2%. Участники рынка объемом 208 млрд рублей отмечают, что порог входа в разработку снизился за счет массового распространения нейросетей. Это, а также наличие юрлица как условие получения господдержки способствует росту числа новых издателей, пишет «Коммерсант». Тишина отметила, что самый большой прирост студий показывают мобильные разработки.
«Наибольший приток новых команд сегодня сосредоточен в мобильной разработке — преимущественно в гиперказуальных играх, где производственный цикл минимален, а также в сегменте небольших инди-проектов вроде визуальных новелл, 2D-рогаликов и простых симуляторов. Заметно оживился и заказной сектор, работающий под корпоративные задачи и рекламу: геймификация стала трендом в корпоративном секторе. О перегреве самого производства говорить рано, но на витринах магазинов он уже налицо: выпустить игру стало в разы проще, однако пробиться через лавину новинок и привлечь внимание пользователя стало существенно дороже. Сам же скачок регистраций на 59% во многом обусловлен формализацией рынка — разработчики регистрируют юрлица ради получения мер господдержки, грантов институтов развития и налоговых льгот», — сказала собеседница НСН.
По её словам, сегодня растёт ценность ручного труда при создании видеоигр.
«Тезис о падении качества верен лишь отчасти. В процентном соотношении доля проходных проектов и шаблонных поделок неизбежно вырастет, как это всегда происходит при демократизации инструментов разработки. Но в абсолютных цифрах число сильных авторских игр только увеличится: независимые авторы, сценаристы и небольшие команды, у которых раньше не было бюджетов на большой штат художников и джуниор-программистов, теперь получают возможность реализовать свои идеи. При этом аудитория быстро учится распознавать бездумный машинный контент, поэтому ценность выверенного арта и ручной полировки проекта сегодня только возрастает», — добавила эксперт.
Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что игровой индустрии сейчас очень нужны гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а уже совсем скоро нарасхват будут те, кто работает с нейросетями.
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