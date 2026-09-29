По её словам, сегодня растёт ценность ручного труда при создании видеоигр.



«Тезис о падении качества верен лишь отчасти. В процентном соотношении доля проходных проектов и шаблонных поделок неизбежно вырастет, как это всегда происходит при демократизации инструментов разработки. Но в абсолютных цифрах число сильных авторских игр только увеличится: независимые авторы, сценаристы и небольшие команды, у которых раньше не было бюджетов на большой штат художников и джуниор-программистов, теперь получают возможность реализовать свои идеи. При этом аудитория быстро учится распознавать бездумный машинный контент, поэтому ценность выверенного арта и ручной полировки проекта сегодня только возрастает», — добавила эксперт.



Ранее руководитель пиар-службы и медиакоммуникаций Geltek Cyber Team Михаил Пименов сказал НСН, что игровой индустрии сейчас очень нужны гейм-дизайнеры, level-дизайнеры и программисты, а уже совсем скоро нарасхват будут те, кто работает с нейросетями.

