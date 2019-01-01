Национальный проект «Экология» — один из нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Целями нацпроекта, помимо прочего, являются эффективное обращение с отходами, снижение уровня загрязнения окружающей среды, сохранение уникальных водных систем, включая озеро Байкал.