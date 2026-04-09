Волонтёры бьют тревогу из-за выбросов пальмового масла в Черное море
Пальмовым маслом загрязнено около 10 километров черноморского побережья, сказал НСН Александр Кирпа.
Волонтеры два месяца очищали два километра черноморского берега от мазута и пальмового масла, от последнего осталось очистить еще порядка 10 километров, сказал НСН руководитель волонтерского штаба «Дельфины» в п. Волна Темрюкского района Александр Кирпа.
В Кубанском казачьем центре «Баско» рассказали, что в результате пожара и разрушения резервуаров и складов произошли выбросы огромного количества загрязняющего вещества «жировая смесь» (пальмовое масло). В условиях низких температур февраля-марта пальмовое масло образовало плотные, вязкие пласты, которые при контакте с прибрежным грунтом и остаточным мазутным загрязнением создали устойчивый токсичный конгломерат. Экологи и волонтеры бьют тревогу, называя происходящее необъявленной чрезвычайной ситуацией техногенного характера. Кирпа отметил, что волонтеры вручную убирают берег, так как техника в этих местах не проедет.
«Был пожар из-за обломков БПЛА. Какая-то часть пальмового масла попала в море. Сейчас непонятны масштабы. Мы собрали 200 тонн отходов на участке в два километра. Все загрязнено еще на два километра левее, а также Керченский пролив — это около семи километров. Я думаю, что мы соберем около тысячи тонн. Местные власти находятся в координации с волонтерами, они помогают, транспорт вывозит отходы эти. Не так рьяно, конечно, потому что не считают, что это некое ЧС. Оно и не объявлялось. Об этой ситуации в принципе все как-то молчат, огласке это не предается. Уже два месяца, как выбросы произошли. Это было 15 февраля. Прогнозировать тяжело. Мы ведем уборку по мере возможности. Вот два километра очищали два месяца. Осталось еще порядка 9-10 километров. Уборка идет вручную, потому что это труднодоступные места, техника туда слабо подходит. Утесы доходят до 40 метров, дожди идут. Тем составом, который есть сегодня, еще долго будем убирать», — сказал собеседник НСН.
Кубанский казачий центр «Баско» и волонтёрский штаб «Дельфины» призывают власти официально объявить ЧС федерального уровня и квалифицировать деятельность штаба «Дельфины» как аварийно-спасательную.
«Учитывая масштаб угроз и стратегическую значимость региона, волонтеры заявляют: работа оперативных волонтерских групп штаба «Дельфины» на протяжении 49 суток (с 15 февраля по 5 апреля) де-факто является полноценной аварийно-спасательной операцией по ликвидации последствий боевого воздействия в прифронтовой зоне. Синхронный выброс мазута и «белого мазута» (пальмового масла) именно на участке до порта Тамань еще раз подчеркивает: тыловая зона находится под колоссальным экологическим давлением. Пока волонтеры вручную собирают эти тонны смеси, враг видит, что его план по созданию «мертвой зоны» в районе порта буксует. Но ресурсы добровольцев не безграничны», — говорится в обращении активистов.
Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов.
