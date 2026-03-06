Повышение уровня Мирового океана может изменить береговую линию Балтийского моря в Калининградской области на десятки и даже сотни метров к концу XXI века, заявил НСН заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, повышение уровня Мирового океана из-за изменения климата может угрожать десяткам миллионов людей, а не только тем, о ком изначально думали ученые. Исследователи изучили сотни научных работ и оценок рисков и пришли к выводу, что примерно в 90% из них исходная высота прибрежных вод была занижена в среднем на 30 сантиметров. Проблема больше всего касается стран Глобального Юга, Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, чем Европе и атлантического побережья.

«Для России эта проблема не столь серьезная, таким рискам подвержено прежде всего побережье Балтийского моря в Калининградской области. Там береговая линия может измениться на десятки, даже сотни метров в некоторых местах. Темпы прироста составляют сейчас порядка 6-7 миллиметров в год. Можете представить, за 10 лет это 6-7 сантиметров, а 50 лет - около 30-35 сантиметров. Заметно, но вряд ли критично. Таких изменений нужно через десятилетия ждать. К концу XXI века уровень должен вырасти, по модельным оценкам, от 40 до 80 сантиметров. В каких-то случаях это будут уже существенные изменения», - рассказал Семенов.