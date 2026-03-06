Климатолог предрек затопление Калининградской области на сотни метров
Береговая линия побережья Балтийского моря может сильно измениться к концу 21 века из-за повышения уровня Мирового океана, заявил НСН ученый Владимир Семенов.
Повышение уровня Мирового океана может изменить береговую линию Балтийского моря в Калининградской области на десятки и даже сотни метров к концу XXI века, заявил НСН заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature, повышение уровня Мирового океана из-за изменения климата может угрожать десяткам миллионов людей, а не только тем, о ком изначально думали ученые. Исследователи изучили сотни научных работ и оценок рисков и пришли к выводу, что примерно в 90% из них исходная высота прибрежных вод была занижена в среднем на 30 сантиметров. Проблема больше всего касается стран Глобального Юга, Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, чем Европе и атлантического побережья.
«Для России эта проблема не столь серьезная, таким рискам подвержено прежде всего побережье Балтийского моря в Калининградской области. Там береговая линия может измениться на десятки, даже сотни метров в некоторых местах. Темпы прироста составляют сейчас порядка 6-7 миллиметров в год. Можете представить, за 10 лет это 6-7 сантиметров, а 50 лет - около 30-35 сантиметров. Заметно, но вряд ли критично. Таких изменений нужно через десятилетия ждать. К концу XXI века уровень должен вырасти, по модельным оценкам, от 40 до 80 сантиметров. В каких-то случаях это будут уже существенные изменения», - рассказал Семенов.
Что касается Арктики, то там основная проблема – эрозия береговой линии. Затопление также не угрожает российскому Дальнему Востоку, так как там нет пологих пляжей.
«В Арктике огромными темпами идет другой процесс - эрозия береговой линии, на метры в год в некоторых регионах. Она меняется из-за таяния вечной мерзлоты, из которой во многом состоят берега. На Дальнем Востоке тоже нет пологих пляжей, как в Калининградской области. Рисков, связанных с изменением уровня, в последние десятилетия там не существовали. Каспийское море, наоборот, уменьшает свой уровень - это угроза. В середине 90-х годов он упал более чем на два метра, и прогнозируется дальнейшее падение на метры, согласно некоторым исследованиям, на десять метров. Это значит, что Северный Каспий вообще исчезнет», - добавил собеседник НСН.
Население Земли загрязняет планету, а любой ледник является хорошим индикатором изменений климата, рассказала ранее НСН климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.
