Волонтеры в 2025 году высадили более миллиона деревьев в восьми регионах России

В 2025 году волонтеры высадили более одного миллиона двухсот тысяч сеянцев и саженцев лесных культур в Москве и Санкт-Петербурге, Ростовской и Саратовской областях, республиках Карелия, Коми, Мордовия и Татарстан. Об этом сообщила руководитель проектов АНО «Древо жизни» Анастасия Кузнецова.

По её словам, в этом году география проекта распространилась на восемь регионов и на территории двух федеральных особо охраняемых природных территорий – Мордовского заповедника и Национального парка «Ладожские шхеры», где в предыдущие годы бушевали лесные пожары.

«В 2026 году мы планируем продолжать работы по лесовосстановлению и лесоразведению в этих регионах, а также приступить к восстановлению лесов ещё как минимум в трех новых», - уточнила Кузнецова.

Она напомнила о том, что высадки на территории Новой Москвы поддержали российские многие российские звезды и спортсмены, среди которых футболист Игорь Акинфеев, актёр Сергей Чирков, певица Анна-Мария Янковская. Всего в акции «Лес – легкие планеты» участвовало более 200 волонтеров. Её поддержал и депутат Госдумы РФ, чемпион мира по боксу среди профессионалов Николай Валуев.

Советник директора по научному обеспечению АНО «Древо жизни» Владимир Дмитриев рассказал, под опеку волонтеров было взято старовозрастное дерево «Дуб Черешчатый» на территории ООПТ «Урочище Тинь-Зинь» в городе Энгельс.

«В этом году завершены работы по диагностике состояния дерева, установлен точный биологический возраст – 111 лет, а специалистами составлен план по уходу за дубом. Уже весной планируем провести обрезку сухих ветвей и аэрацию почвы с внесением микроэлементов», - отметил Дмитриев. По его словам, регулярные высадки деревьев позволяют компенсировать выбросы парниковых газов.

Присоединиться к проекту «Древо жизни» могут все желающие, приняв участие в акциях или оказав материальную поддержку.

