Тысячи россиян поучаствовали в акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану»

К акции Росприроднадзора «Игрушка ветерану», приуроченной ко Дню Победы, присоединились россияне от Дальнего Востока до Калининграда. Об этом заявила глава ведомства Светлана Радионова. В адрес Международной премии «Экология — дело каждого» пришли тысячи белых мишек (символов акции), писем, открыток, стихов и рисунков от участников всех возрастов.

Многие авторы рассказывали о своих родных — фронтовиках. Теплые слова участниками Великой Отечественной войны передали и те, кто знает о ВОВ только по фильмам и книгам.

Радионова отметила, что в каждом письме чувствуются семейная память и уважение к подвигу ветеранов, назвала каждую игрушку проникновенной и особенной.

«В каждой игрушке ветерану чувствуется не только творческая фантазия, но и частичка души, глубокая благодарность. Кто-то вложил личную историю воевавших предков, кто-то передал ветерану письмо от нескольких поколений своей семьи, кто-то сделал подарок вместе с особенными детьми, которым важно сказать свое слово победителям. Все эти подарки и пожелания мы обязательно передадим фронтовикам в разных уголках страны», — сказала Радионова, поблагодарив участников акции и поздравив всех с Днем Победы.

Белых мишек украшали георгиевскими лентами и цветами, наряжали их в национальные костюмы, солдатскую форму и бальные платья. Особенно много работ поступило от участников из Брянской области. Среди участников и те, кто присоединился к акции впервые, и те, кто участвует ежегодно. Игрушки присылали коллективы детсадов и школ, а также дети с ограниченными возможностями здоровья.

Многие участники рассказывали о волнении, с которым создавали свои игрушки, о том, как представляли, как ветеран поставит подарок рядом с боевыми наградами и фотографиями семьями. «Пусть игрушка напоминает вам о тепле, доброте и детской вере в чудо», – написала 16-летняя крымчанка Каролина Якушечкина.

Для участников акция стала возможностью передать фронтовикам частицу любви, признательности и неиссякаемой благодарности.

