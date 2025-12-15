В Московском зоопарке открылась всероссийская экоелка

В Москве была торжественно представлена всероссийская экоелка. Акция ежегодно проходит в рамках проведения Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Международная премия «Экология — дело каждого» была основана Росприроднадзором 31 марта 2021 года, чтобы привить детям и взрослым правильное и экологичное поведение. Она ежегодно награждает авторов интересных идей, инициатив и проектов по сохранению окружающей природы. За все время в конкурсе приняли участие свыше 320 тысяч человек из 95 стран мира.

Экоелку традиционно украшают материалами, которые обретают вторую жизнь в качестве елочных игрушек: это переработанный пластик, остатки стройматериалов, одноразовой посуды, бутылок, старые пуговицы и многое другое, что обычно расценивается как мусор, который вредит окружающей среде.

Красную ленту около главной елки перед детьми и подростками-участникам премии перерезали глава Росприроднадзора Светлана Радионова и директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Они также поздравили всех с наступающим Новым годом.

«Дорогие ребята, каждый год вы удивляете нас своей фантазией и неравнодушием к защите природы! В этом году около 10 тысяч новогодних игрушек из переработанных материалов — это не просто творчество, это настоящий урок ответственности для всех поколений» — заявила Радионова.

Член жюри Международной премии «Экология — дело каждого», директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что такая акция близка ей по духу, так как задача зоопарка — научить людей бережно относиться к животным и природе в целом.

По словам Радионовой, особую популярность в этом году завоевали игрушки, отражающие культурное наследие регионов, включая символ Твери — шапку Мономаха, лошадку в русском стиле гжель, птичек, снеговиков, новогодних домиков и многочисленных белых медведей. Среди самых необычных были серебристый месяц, веер-павлин из одноразовых ложек, а также сказочная рыба из речных ракушек и праздничная скатерть из старой грампластинки.

На церемонии открытия экоёлки также выступили молодые артисты лейбла Детского радио «Ура. Музыка» — группа «Классные». Они исполнили новогоднюю песню и пожелали всем гостям и дальше участвовать в экологических инициативах.

Премию поддержали: ГК «Росатом», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», Группа компаний «Мангазея», ОАО «РЖД», АНО «Центр «Арктические инициативы», Московский зоопарк, БКХ Коломенский, МГУ, НИУ ВШЭ, РУДН, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, МИА и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», Межгосударственная телерадиокомпания «Мир», «Общественное Телевидение России», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», киностудия «Союзмультфильм», Международный центр путешествий Федора Конюхова, Гриниум, медиагруппа Freedom Strength Beauty и другие.

