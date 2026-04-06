В Москве погасили почтовую карточку в честь премии «Экология — дело каждого»
В Москве прошла официальная церемония гашения художественной почтовой карточки Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». Открытка была выпущена тиражом в 1000 экземпляров и приурочена к пятилетнему юбилею награды Росприроднадзора и завершению шестого сезона. Карточка призвана подчеркнуть важность личного вклада каждого человека в сохранение окружающей среды.
«Премия «Экология – дело каждого» за пять лет объединила сотни тысяч людей, неравнодушных к защите природы. Открытка стала символом нашей общей заботы об окружающем мире. Вот такая милая карточка с серьезным для человечества посланием разлетится по самым отдаленным уголкам страны. И каждый, кто получит такую открытку – получит и частичку нашей общей ответственности за природу», – сказала Светлана Радионова.
Процесс гашения открытки был выполнен с помощью специально изготовленного художественного штемпеля. На лицевой стороне изображен логотип премии — белые медведи. Карточка приобрела музейную и филателистическую ценность, а также обращает внимание на участие общества в формировании экологической культуры в России.
Открытки можно использовать для поздравлений, добрых пожеланий или благодарностей. Все желающие смогут приобрести карточку в отделениях Почты России.
«Для Почты России эта церемония – особое событие, ведь мы разделяем ценности премии «Экология – дело каждого». Художественная почтовая карточка будет напоминать о том, что забота об экологии начинается с малого – с ежедневных поступков», – сказал и.о. генерального директора АО «Почта России» Алан Козонов.
Международная премия «Экология – дело каждого» была основана Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Она проводится каждый год, а лауреаты получают призы за интересные идеи, а также проекты, которые посвящены сохранению окружающей среды. За все время существования соревнования поступило сотни тысяч заявок из свыше 100 стран мира. Победители и призеры получают возможность набрать дополнительные баллы при поступлении в университеты России.
Спонсорами и партнерами премии стали: ГК «Росатом», АО «СОГАЗ», Фонд Мельниченко, АО «ОХК «Уралхим», СИБУР, Группа компаний «Мангазея», ОАО «РЖД», АНО «Центр «Арктические инициативы», АО «Почта России», Московский зоопарк, МГУ, НИУ ВШЭ, РУДН, гранд отель «Жемчужина», генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – МИА и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты», ВДЦ «Орлёнок, ВДЦ «Океан».
Горячие новости
- Аналитик Леонков рассказал, к чему приведет нехватка солдат в ВСУ
- СМИ: Иран отверг перемирие с США
- США одобрили: Политолог объяснил желание Турции помочь Кубе
- Три сотрудника МЧС пострадали в результате атаки ВСУ в Запорожской области
- «Прибыли нет»: Глава РСПП не увидел условий для налога на сверхприбыль
- Сбой у банков в России связали с DDOS-атаками с территории США
- Трамп отказался превращать Канаду в 51-й штат США
- Осужденный соучастник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой в СИЗО
- РЖД выставили на продажу небоскреб Moscow Towers в Москва-Сити
- Центробанк РФ объявил о старте всероссийской акции «Монетная неделя»