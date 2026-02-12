В рамках премии «Экология – дело каждого» стартовала акция «Игрушка ветерану»

В рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» в преддверии 81-й годовщины Великой Победы стартует традиционная Всероссийская акция «Игрушка ветерану», сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Для участия в акции нужно сшить своими руками плюшевого белого медведя Умку – символ премии Росприроднадзора. Отправить посылку с игрушкой следует на экопочту премии «Экология – дело каждого» в Москву до 1 апреля 2026 года. Все посылки доставят фронтовикам Великой Отечественной войны, живущим в разных регионах страны.

«Сшитая своими руками игрушка и несколько искренних строк – это тепло Победы, ощутимое сквозь года. Это знак внимания, который согреет сердца людей, отстоявших наше свободное будущее. Объясните детям, почему важна эта акция, расскажите им о героях в вашей семье, а мы поможем доставить ваши подарки фронтовикам по всей стране. Так мы покажем, что новые поколения помнят и берегут подвиг народа», – заявила Радионова.

Посылку необходимо отправить по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе «Кому» важно указать – «Экология – дело каждого». Помимо игрушки в посылку следует вложить письмо или открытку с рассказом о себе и о том, почему принято решение поучаствовать в акции.

Международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Ежегодно ее присуждают за идеи, инициативы и проекты, которые посвящены сохранению окружающей среды. В проекте уже приняли участие 95 государств, поступило свыше 320 тысяч заявок.

Помимо памятных подарков победители и призеры премии получают преференции в 150 вузов страны. К примеру, в 2025 году РУДН предоставил авторам лучших экопроектов шанс побороться за 12 целевых мест, чтобы в будущем стать специалистами Росприроднадзора.

Также за пять сезонов премии более 700 детей поощрены путевками в оздоровительные центры на Байкале, Черном и Японском морях. Около 50 семей, ставших призерами или победителями премии, отдохнули в гранд отеле «Жемчужина» в Сочи.

Премию поддержали: ГК «Росатом», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», Группа компаний «Мангазея», ОАО «РЖД», АНО «Центр «Арктические инициативы», Московский зоопарк, МГУ, НИУ ВШЭ, РУДН, гранд отель «Жемчужина», генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – МИА и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты», ВЦД «Орлёнок, ВЦД «Океан».

